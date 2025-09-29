Carlos Prates analisa confusão entre times de Popó e Wanderlei: "Briga não tem regra"

A briga generalizada ao final do combate entre Acelino 'Popó' Freitas e Wanderlei Silva, no 'main event' do 'Spaten Fight Night 2', realmente roubou a cena e se tornou um dos assuntos mais comentados pela comunidade das lutas desde a noite do último sábado (27). Fãs, lutadores, treinadores, promotores de evento, praticamente toda pessoa ligada aos esportes de combate no Brasil tem uma opinião sobre o ocorrido e um comentário a fazer. E quem também decidiu expor sua visão em relação à confusão protagonizada pelas lendas do boxe e do MMA foi o paulista Carlos Prates, top 10 do meio-médio (77 kg) do UFC.

Através da ferramenta 'stories' no seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Prates analisou a briga entre os times de Popó e Wanderlei, e evitou apontar um dos lados como o vilão da história. O lutador do UFC ainda fez um alerta de que, a partir do momento em que se entra em uma briga, você está sujeito a qualquer coisa e, portanto, não se pode reclamar de ações chamadas 'covardes', já que não existem regras neste tipo de situação.

"Cada um está na sua razão. Ninguém vai conseguir mudar a visão de ninguém. O filho do Popó entrou lá para ajudar o pai dele. O pai dele estava brigando com o Wanderlei Silva, irmão. E vice-versa. O filho do Wanderlei também entrou para ajudar o pai dele. E é isso, os dois estão certos de ajudarem os pais na treta. Se foi certo ter a briga ou não, aí eu já não sei - não era para ter. Mas já que teve, é cada um segurar o seu B.O. Para mim é isso. Você vai brigar? Fica ligeiro! Porque briga não tem regra. 'Nego' poderia ter tomado uma cadeira, uma garrafada, uma facada, um tiro. O melhor é não brigar", analisou Prates.

A briga

Depois de Wanderlei Silva ser desclassificado por reincidir em golpes ilegais - cabeçadas e até uma joelhada - contra Acelino Freitas, uma confusão tomou conta do ringue do Spaten Fight Night 2, com membros das duas equipes engajando em uma pancadaria generalizada. Durante a briga, um dos filhos de Popó, Rafael Freitas, atacou o ex-lutador do UFC pelas costas e depois conectou um soco que o levou à lona, nocauteado. O incidente ainda continuou por mais algum tempo antes de se encerrar de uma vez por todas.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)



Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok