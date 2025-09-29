Topo

Cano tem 14 gols em clássicos cariocas desde que chegou ao Fluminense

29/09/2025 16h38

Após balançar as redes na vitória do Fluminense sobre o Botafogo, pela 25ª rodada do Brasileirão, o atacante argentino Germán Cano chegou ao 14º gol em clássicos cariocas com a camisa do Tricolor das Laranjeiras.

Cano chegou ao Fluminense em 2022, após atuar por duas temporadas no Vasco. No Tricolor carioca, o argentino manteve a fama de "carrasco", marcando gols em clássicos.

Em três anos, Cano entrou em campo em 38 clássicos e marcou 14 gols. Sua maior vítima é o Flamengo, que sofreu sete gols do atacante. O argentino ainda marcou quatro vezes contra o Vasco e balançou a rede três vezes diante do Botafogo.

Cano também se destaca pela eficiência. Em 11 grandes chances, converteu oito. Ele tem média de 6,6 finalizações para marcar. Os dados são do Sofascore.

Fase do Fluminense

A vitória contra o Botafogo marcou a quebra de um tabu do Fluminense. O Tricolor das Laranjeiras não vencia o Glorioso desde 26 de junho de 2022. Nesse período, foram nove jogos, com oito vitórias da Estrela Solitária e um empate.

O triunfo também manteve o Fluminense na oitava posição do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos ? seis a menos que o Bahia, sexto colocado.

A equipe de Zubeldía volta a campo nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), quando visita o Sport, na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada do Brasileirão.

