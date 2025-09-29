Topo

Campeão pelo Grêmio e Corinthians, ex-meia Douglas tem prisão decretada por dívida de pensão

29/09/2025 21h08

O ex-jogador de futebol Douglas dos Santos teve a prisão decretada pela Justiça de Porto Alegre devido a uma dívida de pensão alimentícia no valor de R$ 26.270,73. A decisão foi tomada pela 6ª Vara de Família da capital gaúcha, mas o mandado ainda não foi cumprido, pois o ex-meia não foi localizado e é considerado foragido, de acordo com informações do GHZ.

Douglas iniciou sua carreira profissional no Criciúma e teve passagens por clubes como Corinthians e Grêmio. Pelo time de Porto Alegre, conquistou títulos importantes, incluindo a Copa do Brasil e a Copa Libertadores.

No clube paulista, foram sete taças erguidas, entre as mais importantes a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2012. Atualmente, atua como comentarista esportivo na TNT Sports.

A defesa do ex-jogador Douglas, por meio do advogado Christian Walker, afirmou que está tomando todas as providências legais para lidar com o processo, que corre sob sigilo.

"Estamos adotando todas as medidas legais cabíveis para a adequada solução da questão judicial em curso, a qual tramita sob segredo de justiça. Por se tratar de um processo sigiloso e envolvendo questões sensíveis, esperamos que o tema seja tratado com o devido respeito e cautela, especialmente em consideração às pessoas envolvidas", diz a defesa.

