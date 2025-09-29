Botafogo venceu apenas uma partida em setembro; veja números

O Botafogo do técnico Davide Ancelotti não está tendo vida fácil. Superado por 2 a 0 pelo Fluminense no último domingo, o time venceu apenas uma das seis partidas disputadas em setembro, registrando 33,3% de aproveitamento.

No período, o Fogão soma uma vitória, três empates e duas derrotas, com seis tentos marcados e oito sofridos. Apesar de criar 14 grandes chances, a equipe não tem conseguido precisão: segundo o Sofascore, são necessárias 13,5 finalizações para marcar um gol.

A defesa também apresenta fragilidades: foram 15 grandes chances cedidas e, em média, o time sofre um gol a cada 8,6 finalizações do adversário. Como resultado, passou apenas uma partida sem sofrer gols neste período.

O último triunfo do Botafogo foi no dia 28 de agosto, contra o Red Bull Bragantino, pela 22ª rodada do Brasileirão. Atualmente, o time ocupa a 5ª posição, com 40 pontos.

A próxima partida será nesta quarta-feira (1º), contra o Bahia, pela 26ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.