Barcelona renova contrato do jovem Marc Bernal até junho de 2029

O Barcelona anunciou, na manhã desta segunda-feira, a renovação de contrato com o meia Marc Bernal. Revelado pelas categorias de base, o jovem de 18 anos assinou um novo vínculo por quatro temporadas e permanece no clube até junho de 2029.

"Olá Culers! Estou muito feliz por renovar meu contrato com o clube da minha vida. Espero que siga por muitos anos. Um abraço a todos", disse Marc Bernal em vídeo publicado nas redes sociais do Barcelona.

Formado em La Masia, nome dado às categorias de base do Barcelona, Marc Bernal fez sua estreia pelo time profissional no dia 17 de agosto de 2024, na primeira rodada do Campeonato Espanhol, diante do Valencia, no Estádio de Mestalla.

Ao todo, foram cinco jogos pela equipe principal do clube catalão e uma assistência. O jovem fez parte do elenco campeão Espanhol na última temporada.

Lesão no joelho e retorno aos gramados

No dia 27 de agosto de 2024, dez dias depois de fazer sua estreia no profissional, Marc Bernal sofreu uma grave lesão no joelho, em uma partida diante do Rayo Vallecano, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.

O jovem meia rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e perdeu todo o restante da temporada para poder passar por cirurgia.

385 dias depois, Marc Bernal retornou aos gramados durante a goleada do Barcelona sobre o Valencia, no último dia 14, no Estádio Johan Cruyff, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. O meia entrou em campo aos 36 minutos do segundo tempo e logo deu a assistência para Robert Lewandowski marcar o sexto gol.

Calendário do Barcelona

Barcelona x Paris Saint-Germain: segunda rodada da Liga dos Campeões

Data e hora: 01 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 16 horas (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP)

Situação na tabela