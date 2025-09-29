Bahia arranca seis pontos e vira algoz do Palmeiras em busca pela liderança do Brasileiro

O Palmeiras foi derrotado pelo Bahia, neste domingo, por 1 a 0, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ademir marcou o único gol do jogo na Arena Fonte Nova. Com isso, a equipe de Abel Ferreira deixa seis pontos para trás diante do Tricolor de Aço, já que também perdeu o compromisso no Allianz Parque.

A combinação de resultados na rodada fez o Flamengo abrir cinco pontos do Palmeiras, na liderança do Brasileirão.

Bahia vira vilão na luta do Palmeiras pela liderança

No primeiro turno, o Palmeiras também perdeu do Bahia por 1 a 0, com gol de Kayke nos acréscimos do jogo que aconteceu no Allianz Parque, pela sexta rodada. Naquela ocasião, o Palmeiras liderava o campeonato com 13 pontos, mas a derrota custou a ponta da tabela, que passou para o Flamengo.

O resultado, ainda, derrubou a invencibilidade do Verdão no torneio. Até aquele jogo, o time paulista estava invicto há cinco jogos: um empate e quatro vitórias consecutivas.

Neste domingo, o Palmeiras entrou em campo com a chance de assumir a liderança do Brasileirão, mas viu o Bahia frustrar seus planos mais uma vez. Além de estagnar na tabela, o Verdão perdeu uma sequência de 11 jogos de invencibilidade. Eram oito vitórias e três empates.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras não era derrotado no Brasileirão desde o dia 1° de junho, antes da Copa do Mundo de Clubes. O último revés foi contra o Cruzeiro, no Mineirão, por 2 a 1. Com o resultado, o Verdão permaneceu com 49 pontos e se manteve em terceiro lugar.

Se não conquistasse a liderança, já que dependia de um tropeço do Flamengo, a equipe de Abel poderia, pelo menos, assumir a vice-liderança da Raposa, que perdeu do Vasco. O time mineiro tem um ponto a mais que o Verdão.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Vasco



Competição: Campeonato Brasileiro (26ª rodada)



Data e horário: 1° de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)