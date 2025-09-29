Topo

Esporte

Autor do gol do Ceará, Pedro Henrique aponta reforços como fator crucial: "Engrandeceu nosso time"

29/09/2025 22h33

Nesta segunda-feira, o Ceará venceu o São Paulo por 1 a 0, em pleno Morumbis. Autor do gol, o atacante Pedro Henrique destacou sua força de vontade para evoluir e apontou os reforços da equipe como fator crucial para aumentar a qualidade do time em campo.

"Sou um cara que trabalha pra caramba, em toda a minha carreira sempre entreguei tudo que eu pude nos clubes e voltar a estar concentrado, voltar a tentar dar o meu melhor aqui. Só tenho a agradecer minha família que está em casa, minha esposa e meus filhos, eles sabem o quanto eu me dedico e é por isso que estou muito feliz hoje, por mim, por todos que merecem aqui do clube e por nosso torcedor", disse.

O Ceará anunciou cinco novos atletas neste segundo semestre: os meio-campistas Vina, Zanocelo e Rodriguinho, além dos atacantes Paulo Baya e Lucca Holanda.

"O professor tem um repertório maior depois da vinda dos reforços, isso engrandeceu a qualidade do nosso time, a gente sofria em situações que não tínhamos como repor em qualidade, agora estamos repondo em qualidade. Eu também já vivi situações em que eu tive que sair da partida, hoje eu entrei, e vai ser assim, até o fim do ano temos que pensar no nosso, no coletivo. É assim que vamos conquistar nossos objetivos", completou.

Com o triunfo, o Ceará alcançou 31 pontos, na 11ª colocação. O próximo jogo da equipe será nesta quinta-feira (2), contra o Vitória, no Barradão, pela 26ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h (de Brasília).

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Autor do gol do Ceará, Pedro Henrique aponta reforços como fator crucial: "Engrandeceu nosso time"

Após confusão, Werdum recomenda luta entre Popó e Dida: "Não dá nem graça"

Arboleda aceita vaias, mas diz confiar em elenco, comissão e diretoria

Santos reinaugura hotel no CT e Marcelo Teixeira celebra reforma: "Dever cumprido"

Arboleda vê derrota para o Ceará como reflexo de eliminação na Libertadores: "A gente sentiu muito"

São Paulo perde do Ceará pelo Brasileirão, chega a quatro derrotas seguidas e agrava crise

Ceará renasce, vence e afunda São Paulo em Morumbis esvaziado após protesto

São Paulo perde do Ceará em noite de protestos e Morumbis vazio após queda na Libertadores

CBF e COB lutam por inclusão do futsal nos Jogos Olímpicos

Coritiba se reabilita diante do Avaí e dorme na liderança da Série B do Brasileiro

Seleção Brasileira sub-20 se reapresenta e inicia preparação para encarar o Marrocos