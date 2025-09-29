Autor do gol do Ceará, Pedro Henrique aponta reforços como fator crucial: "Engrandeceu nosso time"

Nesta segunda-feira, o Ceará venceu o São Paulo por 1 a 0, em pleno Morumbis. Autor do gol, o atacante Pedro Henrique destacou sua força de vontade para evoluir e apontou os reforços da equipe como fator crucial para aumentar a qualidade do time em campo.

"Sou um cara que trabalha pra caramba, em toda a minha carreira sempre entreguei tudo que eu pude nos clubes e voltar a estar concentrado, voltar a tentar dar o meu melhor aqui. Só tenho a agradecer minha família que está em casa, minha esposa e meus filhos, eles sabem o quanto eu me dedico e é por isso que estou muito feliz hoje, por mim, por todos que merecem aqui do clube e por nosso torcedor", disse.

O Ceará anunciou cinco novos atletas neste segundo semestre: os meio-campistas Vina, Zanocelo e Rodriguinho, além dos atacantes Paulo Baya e Lucca Holanda.

"O professor tem um repertório maior depois da vinda dos reforços, isso engrandeceu a qualidade do nosso time, a gente sofria em situações que não tínhamos como repor em qualidade, agora estamos repondo em qualidade. Eu também já vivi situações em que eu tive que sair da partida, hoje eu entrei, e vai ser assim, até o fim do ano temos que pensar no nosso, no coletivo. É assim que vamos conquistar nossos objetivos", completou.

Com o triunfo, o Ceará alcançou 31 pontos, na 11ª colocação. O próximo jogo da equipe será nesta quinta-feira (2), contra o Vitória, no Barradão, pela 26ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h (de Brasília).