Atlético-MG encerra preparação para duelo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro

29/09/2025 13h51

Nesta segunda-feira, na Cidade do Galo, o Atlético-MG encerrou sua preparação para o duelo contra o Juventude, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece nesta terça, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.

Sob o comando do treinador Jorge Sampaoli e sua comissão técnica, o elenco do Atlético-MG realizou um treino tático com foco na partida contra o clube gaúcho. Por fim, os jogadores também fizeram um trabalho de finalizações.

Desfalques de peso

Para o jogo desta terça-feira, Jorge Sampoli vai precisar lidar com quatro desfalques de peso. O goleiro Everson, o lateral esquerdo Guilherme Arana e o atacante Hulk receberam o terceiro cartão amarelo diante do Mirassol, no último sábado, e precisam cumprir suspensão.

Além deles, o zagueiro Junior Alonso foi expulso na partida do último sábado e também vai desfalcar o Galo.

Como as equipes chegam?

Diante do Mirassol, na Arena MRV, o Atlético-MG voltou a vencer no Campeonato Brasileiro depois de seis rodadas. Vitor Hugo marcou logo aos oito minutos de jogo e garantiu os três pontos para o Galo, que ainda precisou jogar o segundo tempo todo com um homem a menos.

Por outro lado, o Juventude é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento e vem de três rodadas sem vencer, com um empate e duas derrotas no período. Neste sábado, a equipe empatou com o Internacional em 1 a 1, dentro do Alfredo Jaconi.

Situação na tabela

  • Atlético-MG: 14º colocado com 28 pontos em 23 jogos

  • Juventude: 17º colocado com 22 pontos em 24 jogos

