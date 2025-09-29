O que mudou para Arrascaeta virar artilheiro no Fla? Mattos opina

O desempenho excepcional de Arrascaeta nesta temporada é fundamental para a campanha do Flamengo no Brasileirão, analisou Rodrigo Mattos, na Live do Clube.

O comentarista avaliou que Arrascaeta desenvolveu uma finalização precisa e decisiva nos jogos recentes — recurso técnico que tornou o Flamengo mais perigoso e aumentou o poder de reação do time.

O desempenho do Arrascaeta é superior ao de 2019. Por que é superior? Porque também ele tem função totalmente diferente de 2019. Hoje ele é um ponta de lança do lado do atacante. Ele está muito mais na área do que estava naquela época.

Ele desenvolveu uma coisa que eu acho que em 2019 ele já tinha mas que ele desenvolveu tecnicamente que é esse chute colocado da entrada da área ou do pico da área que ele dá um toque e bate rapidamente a bola no cantinho tipo uma tacada de sinuca que nenhum goleiro está conseguindo pegar. Ele já fez um monte de gol assim.

Rodrigo Mattos

O Filipe Luís nomeou o Jorge Mendes para ficar responsável por negociar essa renovação com o Flamengo; [...] ele mesmo ainda não se sente muito à vontade de ele propor salários, tempo de contrato. Então o Jorge Mendes, que é um cara mundialmente famoso, empresário de jogadores superfamosos, está à frente desse negócio.

Bruno Braz

Olha, ofensivamente eu acho que [o Carrascal] funciona [como titular]. Mesmo jogando na direita ou na esquerda ou na posição do Arrascaeta. Porque a característica dele é a característica de que busca aproximação, busca tabela, drible, jogo de aproximação. E que é uma característica que se encaixa com o Arrascaeta, se encaixa com o Lino.

Rodrigo Mattos

