O que mudou para Arrascaeta virar artilheiro no Fla? Mattos opina

29/09/2025 18h02

O desempenho excepcional de Arrascaeta nesta temporada é fundamental para a campanha do Flamengo no Brasileirão, analisou Rodrigo Mattos, na Live do Clube.

O comentarista avaliou que Arrascaeta desenvolveu uma finalização precisa e decisiva nos jogos recentes — recurso técnico que tornou o Flamengo mais perigoso e aumentou o poder de reação do time.

O desempenho do Arrascaeta é superior ao de 2019. Por que é superior? Porque também ele tem função totalmente diferente de 2019. Hoje ele é um ponta de lança do lado do atacante. Ele está muito mais na área do que estava naquela época.

Ele desenvolveu uma coisa que eu acho que em 2019 ele já tinha mas que ele desenvolveu tecnicamente que é esse chute colocado da entrada da área ou do pico da área que ele dá um toque e bate rapidamente a bola no cantinho tipo uma tacada de sinuca que nenhum goleiro está conseguindo pegar. Ele já fez um monte de gol assim.
Rodrigo Mattos

