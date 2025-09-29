Topo

Flamengo: Arrascaeta e Carrascal podem jogar juntos? Mattos analisa

Do UOL, em São Paulo

29/09/2025 17h48

Arrascaeta e Carrascal podem atuar juntos em algumas situações, para aumentar a criatividade do Flamengo, avaliou Rodrigo Mattos, na Live do Clube.

O comentarista analisou que a combinação favorece jogadas de aproximação e tabelas rápidas, mas pode exigir ajustes defensivos em jogos mais duros.

Olha, ofensivamente eu acho que [o Carrascal] funciona [como titular]. Mesmo jogando na direita ou na esquerda ou na posição do Arrascaeta. Porque a característica dele é a característica de que busca aproximação, busca tabela, drible, jogo de aproximação. E que é uma característica que se encaixa com o Arrascaeta, se encaixa com o Lino. Então você traz ali e se encaixaria com o Pedro também.

Não se encaixa muito com o Bruno Henrique, que é outro estilo: mais de buscar a profundidade, na correria. Nisso aí eles [Carrascael e Arrascaeta] se entenderam porque eles começam a trocar de posição e a tabelar. O Plata também tem essa capacidade. Eles vão envolvendo a defesa adversária.
Rodrigo Mattos

O Filipe Luís nomeou o Jorge Mendes para ficar responsável por negociar essa renovação com o Flamengo; [...] ele mesmo ainda não se sente muito à vontade de ele propor salários, tempo de contrato. Então o Jorge Mendes, que é um cara mundialmente famoso, empresário de jogadores superfamosos, está à frente desse negócio.
Bruno Braz

O desempenho do Arrascaeta é superior ao de 2019. Por que é superior? Porque também ele tem função totalmente diferente de 2019. Hoje ele é um ponta de lança do lado do atacante. Ele está muito mais na área do que estava naquela época.
Rodrigo Mattos

