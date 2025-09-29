Arrascaeta bate temporada mais artilheira e aguarda renovação com Flamengo

Em meio a um elenco galático, quem se sobressai no Flamengo é um jogador com muito tempo de casa e bastante história. Com o gol marcado ontem na vitória sobre o Corinthians por 2 a 1, Arrascaeta atingiu sua temporada mais artilheira da carreira.

Superou 2019

O uruguaio chegou aos 19 gols e superou o histórico 2019, quando fez 18. O terceiro ano com mais gols foi em 2018, ainda pelo Cruzeiro, onde fez 15.

O meia só fica atrás de 2019 no quesito assistências, com 13 até agora contra 19 naquela época.

2019 foi mágico. Passamos por essas coisas. A gente ganhava e se fortalecia mesmo jogando mal. Saber que quando não está encaixando, todo mundo corre até encaixar. Depois tem jogadores de muita qualidade que fazem a diferença. Hoje (na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians) foi mais um jogo desse.

Arrascaeta, à Cazé TV, comparando 2019 com agora

Aos 31 anos, ele é o líder de participações em gols do Flamengo em 2025. São seis gols e quatro assistências somente nos últimos dez jogos.

No Campeonato Brasileiro, por exemplo, ele tem mais participações em gols que jogos: 24 contra 22.

Renovação segue em compasso de espera

Embora o Flamengo já tenha sinalizado o interesse em renovar com Arrascaeta, a situação ainda segue em compasso de espera. O contrato atual com o meia vai até dezembro de 2026.

O uruguaio tem o desejo de um novo vínculo, pelo menos, até 2028. A diretoria pretende fechar essa questão ainda neste segundo semestre.

Em entrevista ao UOL no último dia 12, o diretor de futebol, José Boto entende que Arrascaeta merece ser premiado com uma renovação antecipada.