Arboleda vê derrota para o Ceará como reflexo de eliminação na Libertadores: "A gente sentiu muito"

Arboleda deixou o gramado do Morumbis com cara de poucos amigos nesta segunda-feira após a derrota do São Paulo para o Ceará, por 1 a 0, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Diante de pouco mais de 12 mil torcedores, o Tricolor não conseguiu se impor jogando em casa e pareceu ainda não ter se recuperado da dura eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores para a LDU, o que foi admitido por Arboleda.

"Acho que o momento é difícil, como vocês sabem a gente veio de eliminação na Libertadores, a gente sentiu muito pelo trabalho que a gente vem fazendo com a comissão. Agora é levantar a cabeça, tratar de sair desse momento ruim que estamos passando. Acredito muito nos companheiros, no trabalho da comissão e da diretoria", disse Arboleda ao SporTV.

A noite desta segunda-feira foi marcado por protestos da torcida antes e durante o jogo. Os alvos foram o presidente, a diretoria e os conselheiros do clube. Jogadores e comissão técnica do São Paulo foram poupados, mas saíram vaiados do Morumbis após a derrota.

"Eles têm razão em cobrar a gente, nós lamentavelmente sentimos muito pelo momento que estão passando. Eu virei um torcedor e sofro igual a eles. É trabalhar, recuperar, quinta temos um outro jogo difícil lá. Levantar a cabeça e continuar", concluiu Arboleda.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.