Arboleda aceita vaias, mas diz confiar em elenco, comissão e diretoria

do UOL

Do UOL, em São Paulo

29/09/2025 22h18

O zagueiro Arboleda, um dos mais experientes do elenco do São Paulo, deu razão ao torcedor diante das vaias ao elenco durante a derrota para o Ceará, ocorrida nesta noite em jogo do Brasileirão. O equatoriano, no entanto, ressaltou a confiança nos jogadores, comissão técnica e diretoria do Tricolor. Ele falou ao Sportv após o 1 a 0 dos visitantes no Morumbis.

O que Arboleda falou?

Fase atual. "É um momento difícil, a gente vem de uma eliminação. A gente sentiu muito pelo trabalho que estamos fazendo com a comissão. É só levantar a cabeça e tratar de sair deste momento ruim."

Volta por cima. "Acredito nos meus companheiros e no trabalho tanto da comissão quanto da diretoria."

Vaias da torcida. "Eles têm toda a razão em nos cobrar. Nós também sentimos muito pelo momento que eles estão passando. Eu tenho muito tempo aqui e virei um torcedor, sofro igual a eles. É trabalhar e recuperar, temos outro jogo difícil na quinta."

Protesto fora, vaia na arquibancada

Torcedores do São Paulo fizeram um protesto contra membros da atual diretoria horas antes do jogo em questão. Além de músicas e faixas contra o presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte, caixões foram utilizados nas manifestações.

Dentro do Morumbis, houve vaias e novos gritos contra os dirigentes. O jogo, aliás, contou com o pior público do ano: pouco mais de 12 mil pessoas acompanharam ao duelo in loco.

