Bahia x Palmeiras: Árbitro diz que gramado 'não apresentava boas condições'

O árbitro Anderson Daronco relatou em súmula que o gramado da Fonte Nova, palco da vitória do Bahia sobre o Palmeiras, ontem, pelo Brasileirão, não apresentava boas condições.

Informo que o gramado do estádio arena fonte nova não apresentava boas condições para a pratica do futebol estando em estado regular. Relato também que o gramado apresentou praticamente em sua totalidade muita tinta na cor verde para cobrir suas imperfeições. Trecho da súmula de Bahia e Palmeiras

Responsável pelo gramado, a Greenleaf afirmou que "todos os principais indicadores técnicos do gramado permanecem em total conformidade com os padrões estabelecidos". Segundo a empresa, a única questão do campo seria estética.

Especificamente, os parâmetros de tração, compactação, resistência e nível de umidade estão dentro das especificações ideais, assegurando a integridade estrutural e funcional da superfície para uso. A recuperação completa da tonalidade visual esperada ocorrerá em breve. Greenleaf, empresa responsável pela manutenção do gramado da Fonte Nova

Reclamações do Palmeiras

É difícil. Não estamos preparados para esse tipo de situações, nem para jogar em um campo assim. Estamos falando de futebol de alto nível, profissional. Isso deveria ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado, porque o pé fica preso. Conseguem ver que o gramado é pintado. Não consigo entende. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

O Palmeiras precisou fazer duas substituições ainda no primeiro tempo. O meio-campista Lucas Evangelista e o lateral esquerdo Piquerez, com dores na coxa direita e no joelho direito, respectivamente, deram lugar a Aníbal Moreno e Jefté. Os atletas, titulares da equipe de Abel Ferreira, serão reavaliados pelo Departamento Médico do clube.

Foi um jogo equilibrado, fizemos o que podíamos fazer porque é muito difícil jogar num campo assim. Preferimos jogar no sintético do que num campo assim. Mas faz parte, tenho certeza que os jogadores do Bahia também iam preferir jogar num campo melhor, só que é o que tem. Gustavo Gómez, ao Premiere

Ceni rebateu críticas