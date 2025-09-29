Apresentador Paulo Soares, o 'Amigão', morre aos 63 anos em São Paulo

O jornalista e apresentador Paulo Soares, o "Amigão", morreu na madrugada desta segunda-feira (29) aos 63 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

A informação foi confirmada ao UOL pelo jornalista Alex Tseng, colega de longa data de Paulo Soares na ESPN. O canal esportivo confirmou oficialmente a morte.

Paulo estava internado há cerca de cinco meses no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, em decorrência de problemas de saúde. Ele faleceu no hospital. O jornalista deixa a mãe, Anna Maria, e companheira, Marlene, e os irmãos, Marcelo e Roberto.

Nos últimos anos, Paulo passou por uma série de cirurgias na coluna para tratar problemas nas vértebras que prejudicavam sua mobilidade e causavam dores. O apresentador chegou a desabafar sobre a situação em entrevistas.

Paulo tinha mais de 45 anos de profissão e começou a carreira como narrador aos 15 anos, na Rádio Clube de Araras. Ele passou por veículos como Globo, Bandeirantes, Gazeta e Record e participou de coberturas da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Na ESPN, apresentou programas como o "Linha de Passe" e o "SportsCenter", onde formou dupla com Antero Greco, que morreu no ano passado.