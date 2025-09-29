Responsável por gramado da Fonte Nova rebate reclamações do Palmeiras

Topo

Lucas Evangelista recebe atendimento médico em Bahia x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Márcio José/AGIF
29/09/2025 09h30

Empresa responsável pela manutenção do gramado da Fonte Nova, a Greenleaf rebateu as críticas do Palmeiras sobre a qualidade do campo no jogo de ontem contra o Bahia.

"A intervenção mais recente de manutenção realizada no gramado da Arena Fonte Nova resultou em um impacto temporário em sua coloração estética. Ressaltamos que todos os principais indicadores técnicos do gramado permanecem em total conformidade com os padrões estabelecidos, sendo realizadas medições diárias para assegurar a manutenção desses parâmetros", disse a Greenleaf.

"Especificamente, os parâmetros de tração, compactação, resistência e nível de umidade estão dentro das especificações ideais, assegurando a integridade estrutural e funcional da superfície para uso. A recuperação completa da tonalidade visual esperada ocorrerá em breve", finalizou a empresa.

Reclamações do Palmeiras

É difícil. Não estamos preparados para esse tipo de situações, nem para jogar em um campo assim. Estamos falando de futebol de alto nível, profissional. Isso deveria ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado, porque o pé fica preso. Conseguem ver que o gramado é pintado. Não consigo entende. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

O Palmeiras precisou fazer duas substituições ainda no primeiro tempo. O meio-campista Lucas Evangelista e o lateral esquerdo Piquerez, com dores na coxa direita e no joelho direito, respectivamente, deram lugar a Aníbal Moreno e Jefté. Os atletas, titulares da equipe de Abel Ferreira, serão reavaliados pelo Departamento Médico do clube.

Foi um jogo equilibrado, fizemos o que podíamos fazer porque é muito difícil jogar num campo assim. Preferimos jogar no sintético do que num campo assim. Mas faz parte, tenho certeza que os jogadores do Bahia também iam preferir jogar num campo melhor, só que é o que tem. Gustavo Gómez, ao Premiere

Ceni rebateu críticas

Acho que a cor (do gramado) estava muito feia. Para o Palmeiras, é melhor gramado ruim porque só fazem ligação direta, quase. A característica de jogo deles é Weverton-Flaco-Vitor Roque. A gente se prejudica mais porque joga desde trás no chão. Também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição, mas acho que atrapalhou mais para nós. Sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético reclamar de lesão em gramado natural, aí fica feio. Não é o ideal? Concordo. Mas lesão muscular na conta do gramado é demais. Rogério Ceni, técnico do Bahia

