Após goleada no Espanhol, Xabi Alonso fala sobre "virar a página" no Real Madrid e focar na Champions

Nesta segunda-feira, em coletiva de imprensa antes da partida contra o Kairat Almaty, pela Liga dos Campeões, o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, destacou a necessidade de virar a página após a goleada sofrida diante do Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol.

"Seja na vitória ou na derrota, o sentimento tem que durar 24 horas. Temos que virar a página. Estamos na Liga dos Campeões. Nas 24 horas após a partida, você fica um pouco viciado, mas já estamos pensando em amanhã. Não queremos perder nenhum ponto importante", afirmou.

No último sábado, o Real Madrid foi derrotado por 5 a 2 pelo Atlético, no Estádio Metropolitano. Com o resultado, o Barcelona assumiu a liderança de La Liga.

"Não competimos bem o suficiente. Isso faz parte do processo de adaptação. Estamos aqui há cerca de 58 dias. É doloroso, mas agora estamos no clima da Liga dos Campeões", completou.

OSCAR DEL POZO / AFP

Preparação para enfrentar o Kairat Almaty

Como parte da preparação para o duelo contra o Kairat, o elenco merengue analisou jogos da equipe cazaque contra Celtic e Sporting, de olho nas principais opções ofensivas do adversário. Xabi também ressaltou a importância de uma atuação consistente para evitar surpresas.

"Jogar bem, pressionar bem, defender bem, atacar bem... Com a nossa forma, com quem quer que entre em campo, será uma partida competitiva. O Kairat está bem organizado e vive um bom momento. Teremos que levar isso a sério desde o início", analisou.

Falta de conexão no vestiário

Xabi Alonso também foi questionado sobre uma possível falta de comunicação no vestiário, mas o treinador negou o cenário.

"Não vi falta de conexão. Vi que essa conexão existe. Como disse Valverde, é essencial construir uma visão futebolística e um espírito de equipe. Ainda estamos dando passos à frente. Talvez para dar dois passos à frente, seja preciso dar um passo para trás. Ainda estamos definindo o que queremos ser e vamos melhorar isso", finalizou.

Calendário do Real Madrid

Nesta terça-feira, o Real enfrenta o Kairat Almaty, às 13h45 (de Brasília), no Central Stadium, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Já no Campeonato Espanhol, o time enfrenta o Villarreal no sábado, às 16h, no Santiago Bernabéu.