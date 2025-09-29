Topo

Esporte

Após empate contra o Santos, Seabra dispara contra arbitragem: "Jogamos contra 12"

29/09/2025 10h40

O RB Bragantino saiu na bronca com a arbitragem após o empate em 2 a 2 com o Santos neste domingo, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Seabra reclamou de um pênalti não marcado para o Massa Bruta ainda no primeiro tempo. Ele também afirmou que a equipe jogou "contra 12".

"Nós passamos por muitas dificuldades no jogo, mas tem um fator que não pode passar desapercebido para ninguém aqui. Com 12 minutos, existe um pênalti escandaloso. É um escândalo o VAR não ter chamado o Flávio naquele momento para ter a oportunidade de revisar. Isso impacta em como o jogador vai responder e vai reagir, como ele vai se portar durante o jogo. Os jogadores do Santos tinham carta para chegar e disputar, ir no corpo e fazer o que quisessem", disse Seabra.

Contra 12

Em seguida, Seabra proferiu palavras mais duras contra a arbitragem, que afirmou ser mais um adversário em campo.

"Não estou de forma nenhuma tirando os pontos que a gente precisa melhorar. Só que, neste domingo espera aí, hoje jogamos contra 12. Isso tem que ficar muito claro. Eu queria deixar registrado que a gente está muito incomodado. A gente sente que não tem condição de igualdade para competir", analisou o técnico.

Seabra -

  • Com 32 pontos em 25 jogos, o RB Bragantino é o nono colocado do Campeonato Brasileiro.

