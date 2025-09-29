Após derrota, Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para pegar o Vasco

Nesta segunda-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras iniciou sua preparação para enfrentar o Vasco, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes medem forças na próxima quarta, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Bahia cumpriram um cronograma de atividades regenerativas e musculação. Enquanto isso, o restante do elenco alviverde foi a campo e realizou trabalhos técnicos de enfrentamentos de três contra três e um jogo em campo reduzido.

O clube paulista informou que o meio-campista Lucas Evangelista sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita, enquanto o lateral esquerdo Piquerez teve qualquer tipo de contusão descartada.

A equipe havia tido um respiro no Departamento Médico nos últimos dias e chegou a ter apenas o atacante Paulinho em tratamento. O camisa 10 se recupera de uma cirurgia na perna direita. Nos últimos dias, o lateral direito Khellven sofreu um trauma no pé e, no momento, não está à disposição do Verdão.

O Alviverde, que soma 49 pontos e ocupa a terceira colocação do Brasileirão, chega pressionado para o embate contra o Vasco. Isso porque além de ter sido superado pelo Bahia, viu o Flamengo (54) bater o Corinthians aumentar sua vantagem na liderança da competição.