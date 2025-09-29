Após derrota do Corinthians, Yuri Alberto se desculpa por pênalti de cavadinha: "Erro meu"

Yuri Alberto viveu uma noite de muitas emoções neste domingo. O atacante do Corinthians teve uma grande chance de abrir o placar contra o Flamengo nos minutos iniciais do primeiro tempo, mas desperdiçou um pênalti ao cobrar de cavadinha, parando em defesa de Rossi. Ele pediu desculpas pelo erro e disse entender as críticas recebidas. No fim, o Timão perdeu por 2 a 1 para o time carioca.

"Peço desculpas pela cobrança de pênalti, foi um erro meu. Felizmente pude marcar depois e tirar esse peso do jejum, que já me incomodava bastante. Sei das críticas que irei receber, com razão", afirmou Yuri.

Apesar do pênalti perdido e das demais oportunidades desperdiçadas, Yuri Alberto conseguiu voltar a marcar pelo Corinthians. O camisa 9 recebeu bola de Gui Negão, driblou Léo Ortiz e saiu cara a cara com Rossi no início da etapa final, finalizando na saída de Rossi.

Com o gol feito, Yuri Alberto encerrou um jejum incômodo de quatro meses sem marcar. O jogador não balançava as redes desde o último dia 21 de maio, quando anotou o único gol na vitória sobre o Novorizontino, pela Copa do Brasil.

A Fiel Torcida, mesmo depois do pênalti, apoiou Yuri Alberto e gritou o nome do atacante. Em razão de todas as emoções vividas em campo, o atacante correu para os braços da torcida após o gol marcado e se emocionou em campo.

"Estou feliz por estar em campo, por ter essa chance. Agradeço de coração pelo apoio da Fiel em todos os momentos, mesmo quando eu errei gritavam meu nome. A emoção foi por esse apoio incondicional. Agora é pensar no próximo jogo e buscar a recuperação junto com o grupo", concluiu o atleta.

O Corinthians, agora, volta a campo contra o Internacional, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio. Yuri Alberto, vale lembrar, será baixa, uma vez que precisará cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

Próximos jogos do Corinthians

Internacional x Corinthians (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(26ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)