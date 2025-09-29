Após confusão, Werdum recomenda luta entre Popó e Dida: "Não dá nem graça"

A luta entre Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva no último sábado, em São Paulo, pelo Spaten Fight Night 2, terminou em confusão. Após o embate, as equipes dos lutadores entraram em conflito no ringue, e o técnico de Wanderlei, André Dida, deu um soco no tetracampeão mundial. Nesta segunda-feira, o ex-campeão do UFC Fabrício Werdum, membro do time do ídolo do MMA, sugeriu uma luta entre os dois.

Werdum descartou uma luta entre ele e Popó, mas afirmou que Dida aceitaria o convite. De acordo com o ex-atleta, o treinador de Wanderlei Silva nocautearia Freitas com facilidade no primeiro round.

"Eu contra o Popó é impossível, não tem a possibilidade. Primeiro que ele nunca aceitaria uma luta com uma regra diferente, e mesmo no boxe, não tem como, eu posso machucar o Popó numa situação muito grave. Não é a minha intenção", em live no Instagram.

"Mas o mais justo seria, tenho certeza que vão gostar da ideia, botar o Popó contra o Dida. Ele nunca aceitaria uma luta contra o Dida. O Dida é o nosso atleta, o professor da nossa equipe há muitos anos, nos conhecemos há mais de 20 anos. O Dida sempre foi conhecido como, na brincadeira, o "carrasquinho", porque ele é muito bom no boxe e no muay thai. O Dida é um excelente profissional. Acho que seria mais justo se acontecesse essa luta. Imagina o Dida contra o Popó? Ele ia nocautear o Popó 100%. Tenho certeza, apostaria todas minhas fichas no Dida", continuou.

"Do jeito que conheço o Dida, ele aceita de olhos fechados essa luta. No primeiro round, o Dida nocauteia o Popó muito rápido. Tenho certeza do que estou falando. Todas as fichas, do jeito que for, não dá nem graça mesmo na área dele, que é no boxe", completou.

Entenda a confusão

A briga generalizada aconteceu logo depois do árbitro confirmar a vitória a Popó e a desclassificação de Wanderlei, que cometeu infrações ao longo da luta. Após isso, integrantes das duas equipes invadiram o ringue e uma briga generalizada tomou conta do ginásio. O ex-atleta do MMA deixou a arena sangrando após ser nocauteado, enquanto Popó foi declarado vencedor diante de um público perplexo com as "cenas lamentáveis".