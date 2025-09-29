Topo

Ancelotti mostrará versão palestrante em evento da CBF

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, durante convocação - Rafael Ribeiro/CBF
29/09/2025 12h00

As tarefas deste ano do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, não vão terminar com os amistosos de novembro.

Depois, ele tem na agenda a participação no Summit da CBF Academy, no dia 26 de novembro. Nessa ocasião, em São Paulo, ele dará a primeira palestra em solo brasileiro.

Ancelotti já tem se comunicado melhor em português desde a última data Fifa.

Nesta quarta-feira, ele vai anunciar a lista de convocados para os amistosos de outubro, contra Coreia do Sul e Japão.

Esse trabalho com a seleção e os métodos que vai aplicar será justamente um dos ganchos da participação no evento da CBF.

Ancelotti é conhecido pelo jeito particular que costuma gerir suas equipes. Não só taticamente, mas no âmbito pessoal.

A última vez que Ancelotti deu uma palestra foi há cerca de um ano, no México, quando ainda treinava o Real Madrid.

Depois de encarar coreanos e japoneses agora em outubro, Ancelotti vai enfrentar seleções africanas em novembro, provavelmente em Londres e Paris.

