Ancelotti mostrará versão palestrante em evento da CBF
As tarefas deste ano do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, não vão terminar com os amistosos de novembro.
Depois, ele tem na agenda a participação no Summit da CBF Academy, no dia 26 de novembro. Nessa ocasião, em São Paulo, ele dará a primeira palestra em solo brasileiro.
Ancelotti já tem se comunicado melhor em português desde a última data Fifa.
Nesta quarta-feira, ele vai anunciar a lista de convocados para os amistosos de outubro, contra Coreia do Sul e Japão.
Esse trabalho com a seleção e os métodos que vai aplicar será justamente um dos ganchos da participação no evento da CBF.
Ancelotti é conhecido pelo jeito particular que costuma gerir suas equipes. Não só taticamente, mas no âmbito pessoal.
A última vez que Ancelotti deu uma palestra foi há cerca de um ano, no México, quando ainda treinava o Real Madrid.
Depois de encarar coreanos e japoneses agora em outubro, Ancelotti vai enfrentar seleções africanas em novembro, provavelmente em Londres e Paris.