Análise: Santos chega ao quarto jogo sem perder, mas falta de capricho tira vitória em Bragança

Por Rodrigo M. Keller

O Santos empatou em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino neste domingo e chegou ao quarto jogo de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Apesar de ampliar a sequência invicta, o Peixe pecou na efetividade para balançar as redes mais vezes e poderia ter saído de Bragança Paulista com a vitória.

No geral, a equipe de Juan Pablo Vojvoda foi superior ao Bragantino durante quase todo o jogo. A equipe iniciou a partida em cima do Massa Bruta, ocupando o setor de ataque com frequência e mostrando boa solidez defensiva, sem dar chances para o adversário marcar. Entretanto, o time perdeu quatro gols, sendo um deles claro, e falhou no último passe. Aos 30, em erro do sistema defensivo, sofre o primeiro gol, e aquele velho ditado entra em ação: quem não faz, toma.

Naturalmente, o time sentiu o gol e caiu de produção no último terço do primeiro tempo. Contudo, os jogadores voltaram do intervalo com a mesma postura apresentada na etapa inicial e, nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, virou o jogo. Lautaro Díaz, bem posicionado, aproveitou bom cruzamento rasteiro de Souza e se esticou para deixar tudo igual. Depois, a equipe se aproveitou do espaço deixado pelo Bragantino, e Barreal, após passe de Lautaro, finalizou bem na saída do goleiro para marcar o segundo gol.

O Peixe seguiu melhor após virar o jogo, mas sem o ímpeto mostrado no começo da etapa final. No escanteio, a equipe é castigada. Aos 30, o zagueiro Pedro Henrique, que pouco antes havia assustado também em lance de bola parada, deixou tudo igual. Apesar do mérito do jogador defensivo, a defesa do Santos poderia ter feito melhor, mas o deixou subir sozinho e empatar o jogo. Após o gol sofrido, a equipe praiana produziu novas chances, mas seguiu sem capricho para retomar à frente do placar. Ao todo, foram 18 finalizações contra oito do rival.

Portanto, pelo que foi apresentado, o resultado é injusto. O Santos foi melhor do que o Bragantino e teria saído com a vitória se não fosse a quantidade de gols perdidos. Todavia, é evidente a evolução da equipe, que parou de apresentar atuações apáticas e passou a se impor mais nos jogos.

Porém, mais do que boas atuações, o Santos necessita de resultados. A equipe segue na parte de baixo da tabela, ocupando a 16ª posição, a cinco pontos da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, confronto direto contra o Grêmio na Vila Belmiro em que a vitória é importantíssima.