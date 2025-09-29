Topo

Ana Sátila fatura medalha de bronze no Mundial de canoagem slalom na Austrália

Sydney

29/09/2025 11h40

O Brasil subiu no pódio na manhã desta segunda-feira no Mundial de Canoagem. Ana Sátila ficou com a medalha de bronze na modalidade caiaque cross contrarelógio individual feminino durante o primeiro dia de disputas, que vai até o dia 4 de outubro, em Sydney, na Austrália.

Este foi o primeiro pódio nacional na competição. A brasileira completou o percurso sem penalidades com o tempo de 63s23. O primeiro lugar ficou com Alena Marx, da Suíça, que finalizou a prova com 62s09. A eslovena Ajda Novak foi a segunda colocada com 62s09.

O resultado marca o retorno de Ana ao pódio em Campeonatos Mundiais após um hiato de sete anos. Feliz com o seu desempenho, ela festejou a sua atuação e disse ter dado a volta.

"Comecei com o pé direito este Mundial na Austrália. Estou muito feliz com essa medalha logo no primeiro dia. Quem acompanhou sabe que passei por um turbilhão de acontecimentos este ano, mas Deus sabe o que faz. Agora temos uma semana intensa pela frente e conto com o apoio de todos vocês", afirmou a atleta.

Omira Estacia Neta também esteve na disputa e terminou a prova na 25ª posição com o tempo de 68s30. A colocação garantiu a atleta nas eliminatórias do caiaquie cross. "Vamos competir até sábado, todos os dias com brasileiros na água", afirmou Estacia.

No Time Trial masculino, Pedro Gonçalves, o Pepê, também se classificou. Ele fechou a sua prova em 59s17 e garantiu o 18º lugar. "Foi um primeiro dia intenso e consegui a vaga direta. Agora temos a classificatória no slalom e vamos brigar por medalha", disse o brasileiro.

