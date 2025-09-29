'Amigão se vai, mas fica pra sempre', diz Juca Kfouri sobre Paulo Soares

O jornalista Paulo Soares, o "Amigão", morreu hoje aos 63 anos, mas ficará para sempre no coração de quem conviveu com ele, afirma o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola, do Canal UOL.

Com mais de 45 anos de carreira, Amigão marcou época na ESPN Brasil ao lado de Antero Greco, tornando-se referência pela inteligência, leveza e humor na apresentação do noticiário esportivo.

Basta dizer sobre o Amigão o seguinte. Alguém que seja chamado por todos, a vida inteira, de Amigão, precisa dizer mais alguma coisa sobre ele? Ainda muito chocado ao acordar com uma notícia dessas, o único consolo que eu consigo achar é pensar que o nosso Anterito não está sofrendo como a gente. Porque não está mais conosco. Então, é dizer isso. E o nosso Amigão também se vai. Se vai, mas fica. Fica pra sempre. Porque aquela gargalhada, aquele afeto, aquele abraço, aquilo a gente não vai esquecer nunca. É o que eu tenho a dizer agora. Mais eu não consigo.

Juca Kfouri

O colunista e também ex-colega José Trajano lembrou o reencontro recente com Amigão e a relação de amizade com Antero Greco, ressaltando a amizade e o companheirismo da saudosa dupla.

Eu visitei o Amigão, recentemente. A gente lembrava de muitas histórias, ele riu muito, mas estava muito debilitado, estava lutando há meses. E a única coisa que me vem à cabeça agora aqui é dizer o seguinte, a gente ouve falar muitas histórias de pessoas queridas que nos deixam e vão embora. E as pessoas mais próximas dessa pessoa querida que vai embora não resistem e logo o tempo depois também vão embora. É o caso do Amigão em relação ao Antero.

José Trajano

Certamente, não tem menor dúvida, que os dois, em algum lugar que eles estiverem, vão estar fazendo muita gente se deliciar e rir pra valer com aquele bom humor.

José Trajano

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.