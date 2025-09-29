América-MG vence Volta Redonda em duelo contra o rebaixamento
Nesta segunda-feira, pela 29ª rodada da Série B, o América-MG recebeu o Volta Redonda na Arena Independência e venceu por 2 a 1. Os dois gols dos mandantes foram marcados por Willian Bigode, enquanto Sanchez diminuiu para os visitantes.
Situação na tabela
Com o resultado positivo, o Coelho respira na luta contra o rebaixamento. O time alcançou 33 pontos, agora em 15º. O Volta Redonda, primeiro time do Z4, seguiu com os mesmos 30 somados.
? Resumo do jogo
?AMÉRICA-MG 2 X 1 VOLTA REDONDA?
? Competição: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
?? Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)
? Data: 29 de setembro de 2025 (segunda-feira)
? Horário: 19h (de Brasília)
Gols
- ?Willian Bigode, aos 31? do 1ºT (América-MG)
- ?Sanchez, aos 11? do 2ºT (Volta Redonda)
- ?Willian Bigode, aos 36? do 2ºT (América-MG)
Os gols
O placar foi aberto aos 31 minutos da etapa inicial, com o experiente Willian Bigode. O atleta recebeu o cruzamento de Júlio César e completou de carrinho para as redes.
Já aos 11 do segundo tempo, Sanchez Costa deslocou muito bem o goleiro Luiz Gustavo e converteu a cobrança de pênalti para deixar tudo igual no marcador.
Willian Bigode voltou a marcar, desta vez para garantir a vitória do Coelho. Yago Santos colocou na cabeça do jogador, que não desperdiçou.
Próximos jogos
América-MG
- América-MG x Ferroviária (30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 04/10/2025 (sábado), às 20h30
- Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
Volta Redonda
- Volta Redonda x Goiás (30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 04/10/2025 (sábado), às 18h30
- Local: Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)