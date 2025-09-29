Topo

América-MG vence Volta Redonda em duelo contra o rebaixamento

29/09/2025 21h00

Nesta segunda-feira, pela 29ª rodada da Série B, o América-MG recebeu o Volta Redonda na Arena Independência e venceu por 2 a 1. Os dois gols dos mandantes foram marcados por Willian Bigode, enquanto Sanchez diminuiu para os visitantes.

Situação na tabela

Com o resultado positivo, o Coelho respira na luta contra o rebaixamento. O time alcançou 33 pontos, agora em 15º. O Volta Redonda, primeiro time do Z4, seguiu com os mesmos 30 somados.

? Resumo do jogo

?AMÉRICA-MG 2 X 1 VOLTA REDONDA?

? Competição: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

?? Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

? Data: 29 de setembro de 2025 (segunda-feira)

? Horário: 19h (de Brasília)

Gols

  • ?Willian Bigode, aos 31? do 1ºT (América-MG)

  • ?Sanchez, aos 11? do 2ºT (Volta Redonda)

  • ?Willian Bigode, aos 36? do 2ºT (América-MG)

Os gols

O placar foi aberto aos 31 minutos da etapa inicial, com o experiente Willian Bigode. O atleta recebeu o cruzamento de Júlio César e completou de carrinho para as redes.

Já aos 11 do segundo tempo, Sanchez Costa deslocou muito bem o goleiro Luiz Gustavo e converteu a cobrança de pênalti para deixar tudo igual no marcador.

Willian Bigode voltou a marcar, desta vez para garantir a vitória do Coelho. Yago Santos colocou na cabeça do jogador, que não desperdiçou.

Próximos jogos

América-MG

  • América-MG x Ferroviária (30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 04/10/2025 (sábado), às 20h30

  • Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Volta Redonda

  • Volta Redonda x Goiás (30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 04/10/2025 (sábado), às 18h30

  • Local: Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

