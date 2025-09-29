América-MG vence duelo direto contra o Volta Redonda e respira na briga contra a queda

O América-MG venceu o Volta Redonda por 2 a 1, na noite desta segunda-feira, na Arena Independência, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com dois gols de Willian Bigode, o time mineiro conquistou um triunfo direto na luta contra o rebaixamento e deixou o adversário dentro do Z-4. Sánchez descontou para o time carioca, em cobrança de pênalti.

Com o resultado, o América-MG chegou aos 33 pontos e subiu para a 15ª posição, ganhando fôlego na briga para se manter na Série B. Já o Volta Redonda permaneceu com 30 pontos, na 17ª colocação e dentro da zona de rebaixamento, ao lado de Botafogo-SP, Amazonas e Paysandu.

O primeiro tempo teve poucas oportunidades, mas foi marcado pela eficiência do América. O Volta Redonda chegou a assustar em finalizações de Raí e MV, bem defendidas por Gustavo, mas foi o time da casa que abriu o placar.

Aos 33 minutos, Júlio César cruzou da direita e Willian Bigode, vindo de trás, se esticou para completar de primeira e colocar o América em vantagem. A partir do gol, os visitantes ficaram mais tempo no campo ofensivo, porém sem conseguir converter a posse em chances reais de empate.

A etapa final foi mais movimentada e começou com pressão do Volta Redonda. Aos 7 minutos, Raí foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Sánchez bateu com firmeza no canto, deslocando Gustavo e deixando tudo igual. O América respondeu em seguida e quase retomou a dianteira em cruzamento de Paulinho que por pouco não resultou em gol contra.

A vitória, no entanto, foi confirmada aos 35 minutos. Após cruzamento de Yago Santos pela esquerda, a defesa do Volta Redonda falhou e Willian Bigode apareceu livre na segunda trave para completar para o gol, garantindo os três pontos para os mineiros, que ainda contou com a sorte, quando no último lance Igor Maduro carimbou o travessão.

Na sequência da Série B, o Volta Redonda recebe o Goiás no sábado, às 18h30, no Raulino de Oliveira. No mesmo dia, às 20h30, o América-MG encara a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 X 1 VOLTA REDONDA

AMÉRICA-MG - Gustavo; Júlio (Maguinho), Ricardo Silva, Lucão e Paulinho (Yago); Kauã, Aloísio (Emerson), Miguelito e Yago Souza (Fabinho); Willian Bigode e Arthur Sousa (Miquéias). Técnico: Alberto Valentim.

VOLTA REDONDA - Jefferson Paulino; Jhonny (Adsson), Igor Morais, Lucas Adell e Sánchez; Thallyson, André Luiz (Igor Maduro) e Raí (PK); João Pedro (Kayke), MV (Léo Ceará) e Matheus Lucas. Técnico: Rogério Corrêa.

GOLS - Willian Bigode, aos 31 minutos do primeiro tempo; Sánchez, aos 10, e Willian Bigode aos 36 do segundo.

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

CARTÃO AMARELO - não houve.

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).