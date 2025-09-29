Alvo de protestos, Casares pede desculpas à torcida o São Paulo: "Período delicado da nossa história"

O presidente Julio Casares pediu desculpas à torcida do São Paulo após ser alvo de um protesto em frente ao portão principal do Morumbis nesta segunda-feira, antes do confronto com o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro.

Passada a eliminação do São Paulo nas quartas de final da Libertadores para a LDU, o cartola deu uma satisfação aos torcedores tricolores e comentou sobre as manifestações desta segunda-feira, em que a principal Organizada do clube pediu sua saída do clube e a de seus diretores também.

"Primeiro, quero me desculpar com cada um de vocês pelas frustrações e dores que uma eliminação, ou mesmo uma derrota em qualquer situação, causa em cada um dos mais de 20 milhões de tricolores espalhados pelo mundo. Como todos sabem, vivemos um período de sacrifícios para implantar uma reestruturação financeira e deixarmos o Tricolor mais saudável economicamente. Este é um processo difícil, mas absolutamente necessário para o Clube", escreveu Casares.

"Neste percurso, vamos enfrentar diversos obstáculos e frustrações consequentes desta caminhada vital para o futuro do São Paulo. Nosso time seguirá competindo com toda nossa força, mas sabemos de todas as dificuldades. Por isso, todas as manifestações neste momento são válidas e importantes. Desde que com civilidade, todos têm direito de expor a sua opinião e as críticas construtivas nos ajudam na hora de encontrarmos o caminho correto, que quase nunca é o mais simples", completou.

Atravessando grave crise financeira, o São Paulo não tem conseguido fazer contratações para brigar de igual para igual com as principais potências do Brasil, como Palmeiras e Flamengo. Assim, tem amargado fracassos nas últimas competições que disputou.

"Além disso, futebol é momento, e é claro que o torcedor está chateado com a eliminação. Estou certo, porém, que nosso elenco e a comissão técnica estão imbuídos para nos mantermos competitivos e vou me dedicar integralmente para ajudá-los a alcançarmos nossos objetivos. Este é um período delicado de nossa história, mas que iremos superar com muito trabalho. Não há caminho fácil ou rápido, mas há a certeza que do outro lado dessa travessia o São Paulo sairá mais forte", concluiu Casares.