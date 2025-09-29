Alexis Duarte soma bons números em estreia pelo Santos e ganha elogios de Vojvoda

O zagueiro Alexis Duarte fez sua estreia pelo Santos neste domingo, no empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O paraguaio foi escalado como titular pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, que o elogiou, e somou bons números em campo.

De acordo com dados do Sofascore, o defensor acumulou oito cortes e três desarmes ao longo da partida, além de vencer quatro de cinco duelos pelo chão e um de um pelo alto. O jogador também terminou o jogo com 93% de acerto no passe (52/56).

Alexis entrou no lugar de Adonis Frías, preservado pela comissão técnica após sentir dores na panturrilha direita. Além do argentino, o paraguaio também terá a concorrência de Luan Peres, Zé Ivaldo e Luisão por uma vaga na zaga titular do Peixe. Vojvoda gostou da estreia do atleta e falou sobre a disputa na posição.

"Acho que foi uma boa estreia, é um jogador com uma boa capacidade de nível técnico e forte fisicamente também. Ele vai jogar em uma zona em que temos uma concorrência importante. Temos jogadores que estão respondendo, e quero que continue assim. Ele está preparado e isso é importante", disse o treinador do Santos, em coletiva após o jogo.

Contratado na última janela de transferências, Alexis Duarte demorou mais para estrear do que os demais reforços devido à Data Fifa, período em que estava representando a seleção paraguaia. O jogador teve sua situação regularizada apenas antes do clássico contra o São Paulo, no qual permaneceu no banco de reservas.

Próximo jogo do Santos

O paraguaio espera se manter entre os titulares nesta quarta-feira, quando o Santos recebe o Grêmio, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Brasileirão. A bola rola para o duelo a partir das 21h30 (de Brasília).