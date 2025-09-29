Alex Poatan promete show em revanche contra Ankalaev no UFC 320

O brasileiro Alex 'Poatan' Pereira está determinado a reconquistar o cinturão dos meio-pesados (93 kg) do UFC. Neste sábado (4), o ex-campeão retorna ao octógono para encarar Magomed Ankalaev em uma aguardada revanche, válida pelo UFC 320, na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA). Confiante, o paulista assegura que a história será diferente desta vez.

No vídeo promocional divulgado pelo UFC em seu canal oficial no 'Youtube', o striker manteve um discurso centrado e reforçou que o foco está em apresentar um desempenho convincente. Para ele, a missão vai além de vencer: é sobre dominar o adversário e entregar um espetáculo ao público.

"Acredito que posso ser muito melhor do que ele, que posso vencer, anular o jogo dele e dar um show para todo mundo. Vai ser uma grande luta e eu estou indo para ganhar. Estou com os pés no chão. Vai ser uma luta diferente e eu vou recuperar o meu cinturão", declarou Poatan.

Apesar da firmeza nas palavras, brasileiro evitou provocações exageradas, mas não poupou críticas ao oponente. Segundo ele, as promessas feitas por Ankalaev antes do primeiro embate ficaram apenas no discurso.

"Ele também falou antes da primeira luta que ia fazer muitas coisas e não fez nada. Onde que o Ankalaev me machucou?", disparou.

Luta principal

O reencontro entre os meio-pesados será a atração principal do UFC 320. A revanche carrega grande expectativa, não só pelo título em jogo, mas também pelo clima de rivalidade intensificado por provocações nas redes sociais e um recente encontro tenso no UFC Performance Institute.

