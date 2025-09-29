Topo

Esporte

Alcaraz supera Ruud de virada e vai à decisão em Tóquio; Sinner se garante na semi de Pequim

Tóquio

29/09/2025 09h20

Os dois principais nomes do ranking mundial de tênis continuam confirmando o seu favoritismo nas quadras. Na manhã desta segunda-feira, Carlos Alcaraz, número um do ranking, bateu Casper Ruud de virada por 2 sets a 1 e chegou à final do ATP 500 de Tóquio. Em Pequim, Jannik Sinner também manteve o embalo e ganhou de Fabian Marozsan por 2 sets a 0.

Na capital japonesa, o triunfo sobre o norueguês Ruud (12º) veio em uma batalha de pouco mais de duas horas. Após perder o primeiro set por 3/6, o espanhol sofreu diante do bom desempenho do rival, mas buscou forças para impor o seu jogo e obteve a virada e o triunfo com parciais de 6/3 e 6/4.

O encontro reeditou as finais do US Open entre os dois competidores em 2022. Em grande fase, Alcaraz chegou a sua 10ª decisão na temporada e a nona de forma consecutiva. Esta foi ainda a 66ª vitória no ano em 72 partidas. O seu adversário na final do torneio de Tóquio já está definido.

Pela outra semifinal, o americano Taylor Fritz (5º) derrotou o seu compatriota Jenson Brooksby (86º) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

SINNER BATE RIVAL E VAI À SEMI

Quem também avançou em um torneio asiático foi o número 2 do mundo Jannik Siner, que não teve muito trabalho para passar pelo húngaro Fabian Maroszan (57º no ranking da ATP)por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7/5 na madrugada desta segunda-feira.

O resultado colocou o italiano na semifinal do torneio de Pequim e o seu próximo adversário vai ser Alex de Minaur (8º). O confronto contra Jakub Mensik (19º) não chegou a ter uma parcial completa. O australiano vencia o duelo por quatro games a um quando o rival checo desistiu do duelo devido a uma lesão.

