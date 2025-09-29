Adonis Frías treina com bola, e Santos se reapresenta na Vila Belmiro

O Santos se reapresentou nesta segunda-feira, na Vila Belmiro, após o empate com o Red Bull Bragantino, por 2 a 2, pelo Campeonato Brasileiro. Desfalque contra o Massa Bruta, o zagueiro Adonis Frías treinou com bola.

O defensor argentino foi preservado do confronto deste domingo devido à dores na panturrilha direita e sequer foi relacionado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. O jogador espera se recuperar a tempo do duelo contra o Grêmio, marcado para esta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Nas imagens divulgadas pelo clube santista, os atletas que não atuaram contra o Bragantino ou que tiveram menor minutagem apareceram trabalhando no gramado da Vila.

Começando a semana com treino em casa! ? pic.twitter.com/fVqiZBmmXb ? Santos FC (@SantosFC) September 29, 2025

Para o jogo contra o Grêmio, Vojvoda ainda seguirá sem Neymar, que se recupera de lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda. O camisa 10, inclusive, publicou imagens em seu perfil no Instagram tratando a contusão nesta segunda-feira.

Além de Neymar, os meio-campistas Gabriel Bontempo e Victor Hugo, ambos com lesão muscular, também devem seguir de fora. Em contrapartida, o lateral esquerdo Escobar volta ao time após cumprir suspensão na última rodada.

O Santos chegou ao quarto jogo seguido sem perder no Brasileirão, mas precisa seguir pontuando para se afastar da zona de rebaixamento. O Peixe ocupa a 16ª posição na tabela, com 27 pontos, cinco a mais que o Juventude, primeiro time dentro do Z4.

Próximo jogo do Santos