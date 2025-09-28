Zverev avança no sufoco no ATP de Pequim antes de reencontro com 'algoz' Medvedev

Alexander Zverev não teve vida fácil diante do francês Corentin Moutet e precisou de 2h38 para vencer por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 6/3, na madrugada deste domingo, e avançar às quartas de final do ATP 500 de Pequim, na China.

Segundo cabeça de chave no piso duro chinês e 3º colocado no ranking da ATP, o tenista alemão sofreu com a variedade de golpes do 37º do mundo e precisou se recuperar de uma quebra no set decisivo para se classificar à fase seguinte. Moutet conseguiu 40 winners na partida, levando a melhor na segunda parcial, mas Zverev reagiu na reta final e venceu 6 dos 8 últimos games no terceiro set para confirmar o triunfo.

"Ele joga bem, não há segredo sobre isso. É um adversário muito complicado, então estou feliz por ter passado", disse Zverev sobre Moutet. "Não me senti bem fisicamente hoje e fiquei um pouco desanimado por causa disso, mas quando precisou, lutei e, no terceiro set, achei que joguei meu melhor tênis."

O número 3 do mundo, porém, não terá muito tempo para se recuperar, já que o próximo adversário, nesta segunda-feira, será um velho conhecido: o russo Daniil Medvedev, o oitavo cabeça de chave em Pequim, que passou pelo espanhol Alejandro Fokina, com duplo 6/3.

Apesar de oscilar na atual temporada - as 29 vitórias e 19 derrotas em 2025 o derrubaram para o 18º do ranking -, Medvedev possui um histórico amplamente favorável contra Zverev, com 12 vitórias nos últimos 15 encontros. O último triunfo do número 3 do mundo sobre o rival foi há mais de dois anos, em Cincinnati.

"Talvez tenha perdido um pouco de confiança ultimamente. Estou tentando recuperar isso e é por isso que estou feliz hoje. Para vencer muitos games, você precisa reagir rápido, correr mais rápido. Tudo precisa ser melhor, mas não está tão ruim", refletiu o tenista russo, ex-número 1 do mundo.

Mais cedo, o quarto cabeça de chave em Pequim e 9º do mundo, o italiano Lorenzo Musetti, superou o qualifier Adrian Mannarino por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/3, e continua em busca de uma vaga no ATP Finals. Já seu compatriota Flávio Cobolli, 25º, foi derrotado pelo americano Tien (52º), de 19 anos, por 6/3 e 6/2.