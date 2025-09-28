Topo

Zubeldía escala Cano para estreia no Fluminense contra o Botafogo

Luís Zubeldía, técnico do Fluminense - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE
Luís Zubeldía, técnico do Fluminense
28/09/2025 15h07

Fluminense e Botafogo estão escalados para o clássico que marcará a estreia do técnico Luís Zubeldía pelo lado tricolor.

O duelo no Maracanã, às 16h, pelo Brasileirão, terá Cano desde o início e a manutenção da base que vinha jogando com Renato Gaúcho.

Assim, o Fluminense vai a campo com: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e Cano.

Já o Botafogo entra com: Léo Linck, Vitinho, Gabriel, David Ricardo e Marçal; Newton, Marlon Freitas, Santi Rodríguez, Savarino e Cuiabano;
Chris Ramos.

O time treinado por Davide Ancelotti tem uma série de desfalques, tanto por lesão quanto por suspensão (Alexander Barboza, por exemplo).

Cuiabano, por exemplo, será usado na linha de meio-campo/ataque, aberto pela esquerda.

