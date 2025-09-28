Zubeldía elogia herança de Renato Gaúcho no Flu e defende o vaiado Soteldo

Vitorioso na estreia pelo Fluminense, o técnico Luís Zubeldía elogiou o trabalho que recebeu de Renato Gaúcho. O técnico chegou na sexta-feira, foi apresentado no sábado e venceu o Botafogo hoje, encerrando uma série de oito vitórias do rival no clássico.

"Primeiro dar parabéns a todos os jogadores, ao presidente, aos dirigentes e à comissão técnica que saiu do Renato. Fez um trabalho muito bom até aqui. A equipe vinha bem, apesar do dado estatístico de muitos jogos sem ganhar o clássico, acredito que a equipe estava funcionando bem. Com a nossa chegada só colocamos um pouco do nosso trabalho, mas o do Renato com a comissão dele era muito bom. Infelizmente ele não seguiu, nós assumimos imediatamente para estar no clássico", disse Zubeldía.

O argentino também analisou a situação de Soteldo, que foi vaiado assim que saiu do aquecimento para entrar no segundo tempo.

"O Fluminense tem bons extremos, tem opções, jogadores com mais e menos experiência, jogadores do Brasil e de fora. Vou tratar de usar o que podemos da melhor maneira. Já conhecia o Soteldo. Quando eu treinei a LDU o enfrentei no Zamora. Meu lateral-esquerdo era o Estupiñán, da seleção do Equador, e me recordo que esse extremo (Soteldo) complicou bastante a vida dele. Conheço o Soteldo desde essa época. O torcedor sempre vai focar em um. O mais importante é ter caráter. Vamos ajudá-lo a melhorar, a somar para a equipe. Depois, o jogador faz um, dois gols, e a opinião muda. Espero que tanto ele quanto os demais possam fazer as coisas bem, porque a equipe precisa desse duelo individual, dessa profundidade para ter um bom desempenho".

O que mais Zubeldía disse

Cano

"Primeiro, o German é um goleador muito importante na história do Fluminense. E ele conquistou isso. Ninguém lhe deu nada. Segundo, ele é bom para associar-se e para gerar esses movimentos que acabei de mencionar, com dois extremos que podem ter mais saída que ataque posicional, o qual entra dentro da lógica da organização. Ele tem experiência, pode ajudar em momentos complicados. Então, eu o conheço, ele me conhece e o Fluminense o conhece. Então, me parecia lógico, super lógico que jogasse, e ele fez muito bem. Sobretudo, para um nove é muito importante converter. Conheço os "noves", como pensam os centroavantes e quando eles não marcam, eu sofro. Eu diria que sou o primeiro que sofre junto com eles. Então, fazendo o gol já nos dá muito e depois se colabora no tático que é importante, colabora em situações pontuais".

E para onde esse time do Flu pode ir?

"Confio que a equipe e os jogadores podem seguir fazendo um bom trabalho, crescendo. Continuar o que estavam fazendo de bom, corrigindo algumas coisas que às vezes não saem. E veremos. Muito cedo para dizer ou assegurar o que tem de melhorar. O mais importante para nós é ter uma organização prática e que a complexidade do jogo será dada aos jogadores através das relações, da mente. Acredito que é a combinação prática e a complexidade que dão os jogadores. O treinador não dá complexidade de jogo, dão os jogadores. Eles crescem e estão bem, possivelmente a equipe estará bem também".

Que erros cometeu no São Paulo e sabe que não pode repetir

"Todas as experiências servem, fizemos coisas boas, coisas não tão boas. Aqui é difícil sustentar um nível. Nós fizemos uma boa Libertadores, mas no Brasileirão não estava tão bem. O Brasileirão é um pouco louco. O que acontece bem em um ano, no outro não acontece. Eu sou um simples treinador que quer que as coisas funcionem bem".