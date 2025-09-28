Yuri marca após falhar em cavadinha, mas Corinthians toma virada do Flamengo

Yuri Alberto passou por uma noite de muitas emoções, mas não teve um final feliz. Neste domingo, o Corinthians perdeu de virada para o Flamengo por 2 a 1, na Neo Química Arena, em compromisso válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O centroavante alvinegro perdeu um pênalti ao cobrar de cavadinha no primeiro tempo, mas abriu o placar para o Timão na etapa final. Pelo time carioca, Arrascaeta deixou tudo igual e, já no fim, Luiz Araújo completou a virada do Rubro-Negro.

Situação na tabela do Brasileirão

O resultado foi péssimo para o Corinthians, que chegou à segunda derrota consecutiva no Brasileirão e permaneceu na 12ª colocação, com os mesmos 29 pontos do início da rodada. O Timão tem sete pontos a mais que o Juventude, que abre a zona de rebaixamento. Já o Flamengo aproveitou as derrotas de Palmeiras e Cruzeiro na rodada e alcançou os 54 pontos, abrindo vantagem na liderança de quatro pontos sobre o time mineiro e de cinco sobre o Verdão.

Corinthians: 12º colocado, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e dez derrotas)

12º colocado, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e dez derrotas) Flamengo: líder, com 54 pontos (16 vitórias, seis empates e duas derrotas)

Resumo do jogo

?? CORINTHIANS 1 x 2 FLAMENGO ??

? Competição: Campeonato Brasileiro (25ª rodada)



?? Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



? Data: 29 de setembro de 2025 (domingo)



? Horário: 20h30 (de Brasília)



? Público: 40.296 torcedores



? Renda: R$ 3.003.306,00



? Cartões Amarelos: Gustavo Henrique, Yuri Alberto e Matheus Bidu (Corinthians) / Alex Sandro, Carrascal, Danilo, Saul e Jorginho (Flamengo)



? Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR) VAR: Wagner Reway (SC)

Gols



? Yuri Alberto, aos 1? do 2ºT (Corinthians)



? Arrascaeta, aos 9? do 2ºT (Flamengo)



? Luiz Araújo, aos 41? do 2ºT (Flamengo)

?? Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca (Cacá), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez (Angileri), Maycon (Ryan) e Breno Bidon (Vitinho); Gui Negão (Talles Magno) e Yuri Alberto.



Técnico: Dorival Júnior

?? Flamengo

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Viña (Alex Sandro); De la Cruz (Jorginho), Saul e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino (Luiz Araújo) e Bruno Henrique (Plata).



Técnico: Filipe Luís

Corinthians x Flamengo: como foi o jogo?

O Corinthians construiu uma bela jogada com dez minutos do primeiro tempo. Raniele saiu jogando e tocou para Gui Negão, que deu para Martínez. O venezuelano tocou de primeira e lançou Matheus Bidu, que cruzou na medida para Yuri Alberto. O camisa 9 invadiu a área e bateu cruzado, mas a bola acertou a trave. Na sequência, Bidon ficou com a sobra e foi tocado dentro da área por Léo Pereira, gerando um pênalti para o Timão. Yuri Alberto foi para a cobrança, mas bateu mal de cavadinha e entregou nas mãos de Rossi, desperdiçando chance de ouro.

Com 24 minutos, Yuri Alberto teve mais uma oportunidade clara. Matheuzinho passou para Bidon, que deu um toquinho para se livrar da marcação de Viña e enfiou grande bola para o camisa 9, que invadiu a área e finalizou cara a cara, mas viu Rossi crescer e fazer a defesa.

Já com 43 minutos, o Flamengo teve sua melhor chance da primeira etapa. Arrascaeta abriu com Samuel Lino, que arrancou em velocidade e tocou para trás. O uruguaio chegou finalizando de primeira, mas mandou por cima do gol. Um minuto depois, Carrascal encontrou boa bola para Samuel Lino, que ficou frente a frente com Hugo e bateu para o gol, mas foi travado por João Pedro Tchoca.

Segundo tempo

Foi logo no primeiro minuto do segundo tempo que Yuri Alberto se redimiu. Gui Negão lançou o camisa 9, que deu um toque sutil para driblar Léo Ortiz e se livrar da marcação. Novamente cara a cara com Rossi, o centroavante, dessa vez, finalizou e estufou as redes, abrindo o placar na Arena.

Poucos minutos depois, entretanto, o Flamengo deixou tudo igual novamente. A marcação do Corinthians assistiu o Flamengo trocar passes próximo à área. Carrascal encontrou Arrascaeta livre dentro da área e o uruguaio bateu para o gol, igualando o marcador em 1 a 1.

Já aos 42 minutos, o Flamengo virou o jogo em Itaquera. O Flamengo recuperou no meio-campo, e Carrascael serviu Luiz Araújo dentro da área. O atacante finalizou cruzado, de primeira, e marcou o gol da vitória.

Fim de jogo.

Corinthians 1 x 2 Flamengo. ? Corinthians (@Corinthians) September 29, 2025

Próximos jogos

?? CORINTHIANS

Internacional x Corinthians (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(26ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

?? FLAMENGO