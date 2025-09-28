Whindersson, Borralho e mais! Confira as reações à briga generalizada em Popó vs Wanderlei Silva

A pancadaria generalizada ao final do combate entre Acelino 'Popó' Freitas e Wanderlei Silva, no 'main event' do 'Spaten Fight Night 2', se tornou um dos assuntos mais comentados na comunidade desde a noite do sábado (27). A confusão, que culminou com o ex-campeão do PRIDE sendo nocauteado por um membro da equipe do tetracampeão mundial de boxe, gerou inúmeras reações pelas redes sociais, não só de fãs, mas também de profissionais ligados aos esportes de combate - com boa parte dos comentários reprovando as cenas lamentáveis vistas no ringue montado em São Paulo (SP).

Uma das vozes mais fortes contrárias a briga generalizada que manchou a segunda edição do Spaten Fight Night 2 foi de Caio Borralho. Através do seu perfil oficial no 'X' (antigo Twitter), o peso-médio (84 kg) do UFC lamentou o ocorrido, especialmente por jogar por terra todo o trabalho feito nos últimos anos para mostrar o profissionalismo nos esportes de combate, deixando para trás a imagem preconceituosa de que os lutadores eram marginais.

"Tanto tempo o esporte lutando para as pessoas nos verem como seres decentes e civilizados pra isso? Imagina agora ser lutador e querer um patrocínio de uma grande marca no Brasil, e eles terem esse vexame de hoje como referência? Os atletas perdem muito com isso", escreveu Borralho (veja abaixo ou clique aqui).

Quem também condenou a confusão foi a multicampeã Cris Cyborg, em resposta a uma publicação feita no perfil de 'Instagram' da Ag Fight. Ex-companheira de equipe de Wanderlei Silva, a lenda do MMA feminino também aproveitou para se solidarizar com o 'Cachorro Louco' e desejar uma rápida recuperação ao amigo.

"A luta acabou, já era. O córner do Popó provocando após a luta. É muito triste acontecer isso no esporte. Na realidade, essas provocações a semana inteira, um desmerecendo o outro e não respeitando a história do outro. Os dois fizeram história, cada um no seu esporte. Espero que Wanderlei se recupera logo", se posicionou Cyborg.

Deboche

Houve também quem aproveitasse a oportunidade para debochar da situação, como foi o caso do humorista Whindersson Nunes, que enfrentou Popó em uma luta de exibição no 'Fight Music Show' em 2022. O ex-lutador Chael Sonnen, antigo rival de Wanderlei Silva, usou da ironia para zombar do desafeto.

"Mas eu apanhei quieto, terminei, peguei minhas coisinhas e fui pra casa", escreveu Whindersson (veja abaixo ou clique aqui).

"Wanderlei Silva nocauteado por um homem vestindo smoking. História real", disse Sonnen, no aplicativo 'Threads' (clique aqui).

Outro que aproveitou para provocar foi Paulo Borrachinha. Em um comentário já apagado na publicação da Ag Fight no 'Instagram', o lutador mineiro - desafeto de Fabrício Werdum - zombou da participação do ex-campeão peso-pesado do UFC na briga generalizada.

"Werdum soca fofo pra c*** (risos)", provocou Borrachinha (veja abaixo).

Entenda o caso

Depois de Wanderlei Silva ser desclassificado por reincidir em golpes ilegais - cabeçadas e até uma joelhada - contra Acelino Freitas, uma confusão tomou conta do ringue do Spaten Fight Night 2, com membros das duas equipes engajando em uma pancadaria generalizada. Durante a briga, um membro do time de Popó, que vestia terno e veio da plateia, aplicou um golpe no ex-lutador do UFC que o levou à lona, nocauteado. O incidente ainda continuou por mais algum tempo antes de se encerrar definitivamente.

