Werdum mostra áudio de Popó pré-luta, e boxeador chama ex-atleta de desleal

Fabrício Werdum, ex-campeão do UFC, voltou a usar seu perfil nas redes sociais para mostrar uma troca de mensagens com Popó antes da luta entre o boxeador e Wanderlei Silva, que terminou em briga generalizada.

O que aconteceu

No vídeo, Werdum exibe um áudio enviado para Popó na sexta-feira (26) demonstrando preocupação com uma possível confusão em decorrência das provocações na semana pré-luta. Werdum ainda diz que não chegou a falar sobre o diálogo com Wanderlei Silva ou André Dida, técnico do lutador.

Estou mandando esta mensagem porque te respeito muito, gosto muito de ti, vou ser bem breve. [...] Tu não vai ver ninguém da nossa equipe te xingando porque todo mundo te respeita. Te peço pra falar com teu pessoal pra não xingar o Wanderlei e fica só entre vocês dois. Tu xingando é uma coisa, vocês discutindo é uma coisa, mas vamo ficar na boa entre as equipes, porque tu sabe que um xingamento a mais pode estragar o evento, a gente sabe que dos dois lados a gente é tudo maloqueiro, no bom sentido, óbvio. [,,,] Pra não estragar a luta, tá tudo bem, tá tudo certo, rivalidade ali, vamos se abraçar e acabou. Tu não vai ver nem eu, nem o Dida, nem ninguém da equipe te xingando, porque a gente gosta de ti.

Werdum ainda pede que Popó converse com sua equipe para que a troca de farpas fique apenas entre ele e Wanderlei Silva.

"Te peço pro teu pessoal não xingar o Wanderlei e ficar só entre vocês, aí fica 100% profissional. Tô aqui no quarto, nem falei pro Wanderlei, pro Dida, pra ninguém que ia te mandar essa mensagem. Só queria o respeito que tu sabe que a gente tem por ti, a gente queria que vocês tivessem pela gente também. Vocês se xingando é uma coisa, mas o resto, a galera da família, da equipe, tinha que estar na boa também. Sei que você falando com eles aí fechou todas, tá bom? Abraço", diz Werdum.

O ex-lutador ainda afirma que Popó "debochou dele" na resposta e sugeriu que a briga pode ter sido premeditada. Ele termina pedindo que as pessoas "tirem as próprias conclusões" sobre o diálogo e pergunta: "quem queria o tumulto?"

Boxeador diz que sua equipe não desrespeitou ninguém

Na resposta enviada a Werdum, Popó afirma que não houve desrespeito de seu estafe em relação aos rivais e diz apenas que um dos filhos respondeu a uma provocação feita pelo próprio Wanderlei Silva.

Irmão, não teve desrespeito nenhum. Pelo contrário, o desrespeito veio de Wanderlei Silva de ontem me chamando de bunda mole do nada. Isso sim é falta de respeito. A única coisa que meu filho chamou lá do outro lado foi de 'Cachorro Morto' e acabou [em alusão ao apelido de Wanderlei Silva, Cachorro Louco]. O filho dele defenderia ele como meu filho me defende também. Então não teve nada de desrespeito, não teve nada disso, de xingamento, nada. Ao contrário de Wanderlei Silva que me chamou de bunda mole, tá? Minha equipe e meu pessoal são todos respeitosos, não teve nada de falta de respeito, olha lá o vídeo lá que ele falou que era 'cachorro morto', nada mais que isso. Se teve algo de falta de respeito, vocês tão querendo virar o jogo. O desrespeito foi do Wanderlei Silva ontem ao vivo me chamando de bunda mole, isso sim é falta de respeito.

Na sequência, vem a fala apontada por Werdum como indicativo de que a briga teria sido premeditada.

Mas relaxa, irmão, vai apanhar todo mundo. Quando apanha um no corner, apanha todo mundo. Quando apanha um em cima do ringue, apanha todo mundo. Certeza que quando ele perder, você vai perder também. Fique de boa, fique na sua, meu irmão, e sonhe amanhã com a derrota.

Werdum ainda responde Popó em outro áudio e encerra o diálogo.

"Tem razão, Popó, realmente quando perde um, perde todo mundo, mesmo. Assim quando ganha, ganhamos todo mundo também. Isso aí é 100%, né, quando é família é família, e você sabe disso. A gente leva pro coração mesmo, quando é família é 100%, você sabe disso. Te desejo boa sorte, o Wanderlei está muito bem, sei que você tá muito bem, tenho certeza que vai ser um lutão e que vai entrar pra história. Fechou, valeu."

Veja a explicação de Werdum e a conversa com Popó

Popó nega que briga tenha sido premeditada

O boxeador usou seu perfil nas redes sociais para rebater os áudios publicados pelo ex-lutador na tarde de hoje. O lutador compartilhou um trecho do mesmo diálogo exibido por Werdum, mas destacou que a frase tem um viés diferente do interpretado pelo rival.

Ele ainda afirma que o time de Wanderlei Silva tenta mudar a narrativa do que aconteceu e nega que a briga tenha sido premeditada. Popó reforça que tal insinuação é "desleal e não corresponde com a verdade".

Leia abaixo a nota na íntegra

Repúdio à tentativa de manipulação feita por Fabrício Werdum

O combate entre Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva, realizado no Spaten Fight Night, deveria ter sido uma celebração da nobre arte. Contudo, após a desclassificação de Wanderlei Silva por golpes ilegais e a consequente vitória de Popó dentro das regras do boxe, houve uma briga generalizada sobre o ringue que acabou por ofuscar o espetáculo.

Diante dos lamentáveis acontecimentos, Popó já havia se manifestado em postagem pública anterior, colocando-se à disposição para o diálogo, para o aperto de mãos e para a bandeira branca com Wanderlei e todos os envolvidos. E reitera nessa oportunidade.

No entanto, surpreende e preocupa a postura do lutador Fabrício Werdum, e de outros membros do time, que agora tentam manipular conversas privadas para induzir o público a acreditar em uma suposta premeditação por parte de Popó. Tal insinuação é desleal e não corresponde à verdade.

Os próprios áudios trocados entre Popó e Werdum deixam claro o contrário: houve respeito mútuo e concordância sobre o espírito coletivo do esporte. Em suas palavras, Popó afirmou:

"Quando apanha um em cima do ringue, apanha todo mundo. Certeza que quando ele perder, você vai perder também."

Na sequência, Werdum respondeu em concordância:

"Tu tem razão mesmo, Popó. Realmente, quando perde um, perde todo mundo mesmo. (…) Quando a gente ganha, ganhamos todo mundo também."

Assim, não há qualquer espaço para a narrativa de que Popó teria desejado ou premeditado o tumulto. Ao contrário: o que ocorreu foi uma agressão inicial contra Popó, que chegou a receber socos do treinador de Wanderlei, a ponto de voar o protetor bucal, sendo salvo de maiores consequências pela intervenção de seu irmão, Luís Cláudio.

Popó lamenta profundamente o episódio e reitera seu pedido de desculpas aos fãs e à comunidade esportiva. Reafirma seu respeito à nobre arte, que exige disciplina, coragem e lealdade.

Por fim, é fundamental registrar que, apesar da confusão, o evento teve um resultado esportivo claro: Wanderlei Silva foi desclassificado, perdeu a luta por infringir as regras do boxe, e Popó foi o legítimo vencedor.