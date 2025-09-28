Topo

Werdum critica equipe de Popó por briga e diz que Wanderlei quebrou o nariz

Luta entre Popó e Wanderlei Silva terminou em pancadaria - William Lucas/Inovafoto
28/09/2025 10h04

O ex-campeão do UFC Fabrício Werdum se pronunciou sobre a confusão generalizada após a luta entre Popó e Wanderlei Silva. Werdum, que era membro da equipe de Wand, falou em 'maldade' da equipe de Popó e disse que o 'Cachorro Louco' fraturou o nariz.

O que aconteceu

Do hospital São Luiz, Werdum gravou um vídeo explicando o lado da equipe de Wanderlei na confusão, que se deu após o fim da luta e a desclassificação de Wand.

Estou aqui no hospital com o Wanderlei, depois dessa maldade que fizeram com ele. As imagens não mentem, todo mundo viu o que aconteceu. Estava eu, o Dida e o Thor, filho do Wanderlei. A gente entrou no ringue, depois que o Wanderlei foi desclassificado, e entrou não sei quantas pessoas do Popó, acho que uns 20. E só estava eu, Wanderlei, o Thor e o Dida
Fabrício Werdum sobre confusão após a luta.

O ex-lutador seguiu detalhando sua versão do ocorrido, afirmando que a equipe de Wanderlei reagiu a um ataque do staff de Popó.

Foi uma reação nossa a um ataque deles. Eles começaram a gritar e vieram para cima, a gente estava ali entre quatro. A maldade desse cara, que eu nem sei quem é ainda. Ele deu um soco na nuca do Wanderlei, poderia ter feito uma coisa muito grave. Wanderlei está no hospital, tomou pontos nos olhos e quebrou o nariz. Ele foi muito maldoso.
Werdum, criticando o staff de Popó.

Werdum seguiu seu esclarecimento criticando e responsabilizando a equipe de Popó pela confusão após a luta.

O soco que 'apagou' Wand no meio da confusão foi desferido por Rafa Freitas, um dos filhos de Popó, que entrou com cinturão do pai no início da luta.

Werdum finalizou se justificando, afirmando que agiu em legítima defesa.

Como eu não vou reagir a um ataque deles à minha família? Ao Wanderlei, que é meu amigo há mais de 20 anos. Todo mundo viu. Óbvio que estou triste, é uma situação horrível, uma briga em um evento irado, bonito.
Werdum, sobre a briga generalizada.

Veja o posicionamento de Werdum:

