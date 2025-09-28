Topo

Wanderlei sobre briga em evento com Popó: "Fui covardemente agredido"

28/09/2025 16h22

Wanderlei Silva se pronunciou hoje após a confusão generalizada ocorrida ao término de sua luta contra Acelino Popó Freitas, no Spaten Fight Night 2.

O ex-lutador de MMA publicou um vídeo no Instagram, em que exibe os ferimento e o olho inchado e sangrando. Wanderlei diz que foi "covardemente agredido".

O que ele disse

O time invadiu o ringue depois do resultado e eles vieram pra cima da gente, vieram mostrando o dedo e nos xingando. Wanderlei Silva

O vídeo com o desabafo de Wanderlei está editado, mesclando o depoimento dele exibindo os ferimentos e cenas da luta. A peça ainda mostra áudios enviados por Popó a Fabrício Werdum antes da luta, provocando o ex-lutador, que fez parte da equipe de Wanderlei no evento. "Vai apanhar todo mundo", diz Popó em um dos áudios publicados por Wanderlei e Werdum.

Eu em momento nenhum agredi ninguém. Estava ali tentando separar e de repente tomei um soco na nunca, e depois tomei mais um soco no olho. Fui covardemente agredido. Como vocês podem ver meu olho está sangrando até agora. Estou com muita dor de cabeça. Achei uma atitude muito triste. Wanderlei Silva

