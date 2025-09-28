Wanderlei sobre briga em evento com Popó: "Fui covardemente agredido"

Wanderlei Silva se pronunciou hoje após a confusão generalizada ocorrida ao término de sua luta contra Acelino Popó Freitas, no Spaten Fight Night 2.

O ex-lutador de MMA publicou um vídeo no Instagram, em que exibe os ferimento e o olho inchado e sangrando. Wanderlei diz que foi "covardemente agredido".

O que ele disse

O time invadiu o ringue depois do resultado e eles vieram pra cima da gente, vieram mostrando o dedo e nos xingando. Wanderlei Silva

O vídeo com o desabafo de Wanderlei está editado, mesclando o depoimento dele exibindo os ferimentos e cenas da luta. A peça ainda mostra áudios enviados por Popó a Fabrício Werdum antes da luta, provocando o ex-lutador, que fez parte da equipe de Wanderlei no evento. "Vai apanhar todo mundo", diz Popó em um dos áudios publicados por Wanderlei e Werdum.