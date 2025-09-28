Wanderlei Silva se pronuncia após ser nocauteado em briga: "Fui covardemente agredido"

Protagonista de das cenas mais marcantes dos esportes de combate dos últimos tempos, Wanderlei Silva quebrou o silêncio e se pronunciou pela primeira vez após ter sido nocauteado durante uma briga generalizada entre sua equipe e o time de Acelino 'Popó' Freitas, no 'Spaten Fight Night 2', realizado no último sábado (27), em São Paulo (SP). Através de vídeos publicados nas suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui e aqui), o Hall da Fama do UFC deu sua versão sobre a confusão e aproveitou para atualizar seus fãs sobre o seu estado de saúde.

No primeiro vídeo compartilhado pelo próprio ex-campeão do PRIDE, Wanderlei rebateu as declarações de Popó, de que toda a confusão teria sido iniciada pela equipe do curitibano, e devolveu a acusação, mostrando com imagens que foram os membros do time do tetracampeão mundial de boxe que partiram para cima e deram o primeiro golpe que deu início à briga generalizada em cima do ringue. O curitibano ainda criticou a ação de um dos filhos do baiano, Rafael Freitas, que o acertou pelas costas e depois o nocauteou com um soco no rosto.

"O time do Popó invadiu o ringue depois do resultado, eles vieram para cima da gente, vieram dando de dedo na gente, vieram nos xingando, como estavam fazendo a semana toda. Eu em momento nenhum agredi ninguém, eu estava ali separando e, de repente, tomei um soco na nuca, tomei mais um soco no olho, fui covardemente agredido. Como vocês podem ver, meu olho está sangrando até agora, estou com muita dor de cabeça. Achei uma atitude muito triste", comentou Wanderlei.

Atualização sobre saúde de Wanderlei Silva

Logo após recobrar sua consciência, ainda grogue, Wanderlei foi retirado do ringue e levado imediatamente ao hospital para ser examinado. No atendimento médico em São Paulo, o veterano de 49 anos recebeu sete pontos no olho e passou por exames onde foi constatada uma fratura no nariz. De volta à Curitiba, sua terra natal, o ex-UFC gravou novo vídeo - ao lado da esposa - e revelou que deve passar por nova avaliação médica durante a semana por conta das dores de cabeça e os danos no olho causados pelos golpes tomados.

"É isso aí, pessoal. Acabei de chegar em Curitiba. Olha como está meu olho. Estou aqui muito bem acompanhado com a minha doutora (esposa). Eu fui muito bem amparado pelo evento. Me levaram para o hospital ontem, fiz os exames... Mas como eu estou com muita dor de cabeça, eu vou realizar novos exames aqui em Curitiba para poder identificar se eu tive alguma lesão mais grave na cabeça. Vou consultar também um 'oftalmo' (oftalmologista), porque não estou conseguindo abrir o olho. Esse foi o estrago causado ontem. Essa semana eu vou fazer os exames e trago mais notícias", revelou o 'Cachorro Louco', como ficou conhecido durante a carreira.

Entenda o caso

Depois de Wanderlei Silva ser desclassificado por reincidir em golpes ilegais - cabeçadas e até uma joelhada - contra Acelino Freitas, uma confusão tomou conta do ringue do Spaten Fight Night 2, com membros das duas equipes engajando em uma pancadaria generalizada. Durante a briga, um membro do time de Popó, que vestia terno e veio da plateia, conectou um soco no ex-lutador do UFC que o levou à lona, nocauteado. O incidente ainda continuou por mais algum tempo antes de se encerrar definitivamente.

