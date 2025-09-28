Topo

Esporte

Wanderlei Silva dá sua versão sobre confusão após luta com Popó: 'Fui covardemente agredido'

São Paulo

28/09/2025 16h45

Wanderlei Silva usou as redes sociais para dar sua versão sobre a confusão após luta com Popó, na qual perdeu por desclassificação no quarto assalto. Segundo o astro do MMA, a culpa pelo vexame foi do 'time de Popó'. "Fui covardemente agredido", disse o lutador, de 49 anos, em um vídeo.

"Como todo mundo viu nas gravações, o time do Popó invadiu o ringe depois do resultado e eles vieram para cima da gente, dando de dedo para gente, nos xingando, como fizeram a semana toda. E eu em momento nenhum agredi ninguém, eu estava separando e de repente tomei um soco na nuca, um soco no olho, fui covardemente agredido. Como vocês podem ver, meu olho está sangrando até agora, estou com muita dor de cabeça. Achei uma atitude muito triste", disse Wanderlei Silva.

Imagens da transmissão da TV Globo mostraram que o responsável pelo soco que levou Wanderlei à lona foi Rafael Freitas, um dos filhos do tetracampeão mundial de boxe.

No meio da confusão, que reuniu os dois corners, Rafael surgiu nas imagens ainda segurando o cinturão e aplicou um golpe pelas costas em Wanderlei. Na sequência, 'nocauteou o ex-lutador, que caiu desacordado. Após a agressão, Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue.

