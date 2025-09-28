Vojvoda valoriza atuação, mas cita falta de efetividade em empate do Santos

O Santos visitou o Red Bull Bragantino neste domingo, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe foi melhor em campo, mas ficou no empate em 2 a 2. O técnico Juan Pablo Vojvoda valorizou o desempenho dos jogadores, mas lamentou a quantidade de gols perdidos.

O time praiano desperdiçou algumas chances na etapa inicial e foi castigado com um gol antes do intervalo. A equipe, entretanto, voltou bem e virou o jogo, mas cedeu o empate na reta final.

"Acho que fizemos um bom primeiro tempo. Criamos chances de gol, faltou a efetividade, mas o importante é que o time tenha essa ambição de tentar os três pontos. Não fomos bem no primeiro gol do Bragantino. Mas no intervalo falamos que queríamos continuar igual e manter o mesmo jogo. E a partir dessa construção, de um jogo com ambição, conseguimos virar, com dois bonitos gols, duas produções boas. Mas não tivemos essa força para manter um resultado num campo difícil. Eu valorizo o esforço dos jogadores, a capacidade para interpretar o jogo e também a mentalidade vencedora, de impor em um campo difícil um jogo que treinamos durante toda a semana", disse Vojvoda, em coletiva após o jogo.

"Tenho essa sensação igual acho que a da maioria dos torcedores. Mas esses dois pontos o futebol vai recompensar em outro jogo se mantivermos essa ambição e concentração e se impusermos nossa qualidade", completou.

O Santos sofreu o gol de empate em cobrança de escanteio do Bragantino. O treinador argentino destacou a falha defensiva no lance que tirou a vitória da equipe.

"Mas acho que fizemos uma boa primeira etapa, principalmente, e o segundo tempo foi difícil para nós, porque jogamos com muito campo por de trás para conseguir empatar ou virar o jogo. Conseguimos, mas o futebol também tem bola parada e deveríamos ter defendido melhor", comentou.

"Eu tenho primeiro essa mentalidade de querer ganhar o jogo e impor condição sobre o adversário, que também tem qualidade na posse de bola e na força física de seus jogadores. Se impor diante de um adversário é algo para se destacar. Depois, valorizo muito essa força para empatar o jogo. Fico com a sensação de não defender essa bola parada. Não lembro de outra jogada que o goleiro interviu de um jeito que mereça méritos. É futebol. Temos que aceitar isso e trabalhar para melhorar a efetividade", ressaltou.

O Peixe volta a campo nesta quarta-feira, quando recebe o Grêmio, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Brasileirão. Vojvoda vê evolução no time e já vira a chave para o duelo contra o clube gaúcho.

"No geral, o Santos fez uma boa partida. Acho que está crescendo. Eu valorizo que os jogadores cresçam no jogo, na atitude e na confiança. Isso continua e temos que virar a chave para o próximo jogo", pontuou.

Situação na tabela

O Peixe chegou ao quarto jogo sem perder, mas ainda segue na parte de baixo da tabela. A equipe fecha a rodada na 16ª colocação, com 27 pontos, cinco a menos que o Juventude, primeiro time do Z4.