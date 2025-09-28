Topo

Esporte

Vojvoda lamenta empate com Bragantino cedido após escanteio: 'Futebol também tem bola parada'

Bragança Paulista

28/09/2025 21h25

O técnico do Santos, o argentino Juan Pablo Vojvoda, lamentou o modo como o RB Bragantino chegou ao gol de empate em 2 a 2 neste domingo em Bragança Paulista. "Conseguimos virar o jogo, mas não tivemos essa força para manter o resultado", afirmou Vojvoda.

No momento que em o Santos, que terminou o primeiro tempo com desvantagem de 1 a 0, era melhor em campo e tinha a vantagem no placar, o Bragantino chegou ao empate após uma cobrança de escanteio. "Fizemos uma boa primeira parte e tivemos uma segunda difícil. Conseguimos virar, mas futebol também tem bola parada e deveríamos defender melhor", disse o técnico do Santos. O empate aconteceu após Jhon Jhon cobrar escanteio para Pedro Henrique, que subiu sozinho e desviou de cabeça no canto esquerdo de Gabriel Brazão.

Vojvoda, que acumula uma vitória e três empates no comando do Santos, afirmou que decidiu promover a estreia do atacante argelino Brahimi após uma "boa semana de treinos" do jogador. "Quis dar minutagem para ele. Ele precisa se adaptar a tudo", disse o técnico.

O técnico elogiou o Bragantino pela qualidade na posse de bola e força física. "Tivemos força para empatar e virar o jogo, mas fica a sensação de que não soubemos defender a bola parada. Isso é o futebol", completou Vojvoda.

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Santos encara na próxima rodada do Brasileiro o Grêmio. O jogo pela 26ª rodada acontece na Vila Belmiro, na quarta-feira.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Vojvoda lamenta empate com Bragantino cedido após escanteio: 'Futebol também tem bola parada'

Vojvoda elogia Santos, mas lamenta gol em bola parada: 'Futebol é assim'

Filho de Popó alega "legítima defesa" após soco em Wanderlei Silva

Veja pênalti perdido por Yuri Alberto ao tentar cavadinha contra Rossi

Ceni rebate críticas de Abel ao gramado e 'corneta' estilo do Palmeiras: 'Só ligação direta'

Ferroviária bate Botafogo-SP, quebra sequência ruim e respira na Série B

Lautaro Díaz analisa atuação individual e lamenta empate do Santos contra o Bragantino

Remo supera CRB em jogo com seis gols e sonha com G-4 na Série B

Brasil conquista quatro medalhas no encerramento da etapa da Hungria do World Challenge Cup

Santos empata com RB Bragantino e não consegue se afastar da zona de rebaixamento do Brasileiro

Renato Augusto é homenageado pelo Corinthians, se emociona e ganha camisa das mãos de Garro