Topo

Esporte

Vojvoda elogia Santos, mas lamenta gol em bola parada: 'Futebol é assim'

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Santos, em jogo no Brasileirão - Jota Erre/AGIF
Juan Pablo Vojvoda, técnico do Santos, em jogo no Brasileirão Imagem: Jota Erre/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL

28/09/2025 21h22

Juan Pablo Vojvoda falou após o empate do Santos por 2 a 2 contra o Red Bull Bragantino hoje, em Bragança Paulista (SP), pela 25ª rodada do Brasileirão.

O técnico do Peixe analisou o resultado e comentou as estreias de Billal Brahimi e Alexis Duarte.

Relacionadas

Atacantes desencantam, mas Santos e Bragantino ficam no empate em Bragança

Veja pênalti perdido por Yuri Alberto ao tentar cavadinha contra Rossi

Zubeldía elogia herança de Renato Gaúcho no Flu e defende o vaiado Soteldo

O que ele disse

O técnico santista comentou a maior efetividade de seus comandados, quando o Santos atacou mais no 1º tempo e levou o 1 a 0 em um único ataque do Bragantino.

Acho que fizemos um bom primeiro tempo, e um segundo tempo mais difícil, porque precisávamos empatar e virar o jogo com o Bragantino muito lá atrás. Mas futebol é assim, tem bola parada e teríamos que ter defendido essa bola parada. Agora temos que virar a chave para o próximo jogo. Juan Pablo Vojvoda

Vojvoda deu a entender que o Santos merecia ter saído com a vitória de Bragança.

Não lembro de nenhuma jogada de muito perigo [do Bragantino] no segundo tempo. Há que darmos o mérito ao goleiro deles. É futebol, temos que aceitar isso. Trabalhar para melhorar a efetividade. Vojvoda

O técnico argentino também comentou sobre as estreias de novos jogadores contratados. O zagueiro Alexis Duarte começou como titular e o atacante Billal Brahimi entrou no segundo tempo.

Quanto ao Duarte, acho que foi uma boa estreia. Ele é um jogador com boa capacidade técnica e é forte fisicamente. Acho que vai ajudar em uma zona onde temos uma concorrência importante. O Brahimi fez uma boa semana de treino, então quis dar essa minutagem a ele. É um jogador que tem que se adaptar rapidamente a uma cultura. Vamos apoiar ele, vamos confiar nele. É um jogador que pode dar velocidade, uma característica que pode nos ajudar. Vojvoda

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Rogério Ceni rebate reclamações de Abel sobre gramado após derrota do Palmeiras: "Fica feio"

Vojvoda lamenta empate com Bragantino cedido após escanteio: 'Futebol também tem bola parada'

Vojvoda elogia Santos, mas lamenta gol em bola parada: 'Futebol é assim'

Filho de Popó alega "legítima defesa" após soco em Wanderlei Silva

Veja pênalti perdido por Yuri Alberto ao tentar cavadinha contra Rossi

Rogério Ceni rebate Abel: 'Pra quem joga em sintético, reclamar fica feio'

Ferroviária bate Botafogo-SP, quebra sequência ruim e respira na Série B

Lautaro Díaz analisa atuação individual e lamenta empate do Santos contra o Bragantino

Remo supera CRB em jogo com seis gols e sonha com G-4 na Série B

Brasil conquista quatro medalhas no encerramento da etapa da Hungria do World Challenge Cup

Santos empata com RB Bragantino e não consegue se afastar da zona de rebaixamento do Brasileiro