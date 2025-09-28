Vojvoda elogia Santos, mas lamenta gol em bola parada: 'Futebol é assim'

Juan Pablo Vojvoda falou após o empate do Santos por 2 a 2 contra o Red Bull Bragantino hoje, em Bragança Paulista (SP), pela 25ª rodada do Brasileirão.

O técnico do Peixe analisou o resultado e comentou as estreias de Billal Brahimi e Alexis Duarte.

O que ele disse

O técnico santista comentou a maior efetividade de seus comandados, quando o Santos atacou mais no 1º tempo e levou o 1 a 0 em um único ataque do Bragantino.

Acho que fizemos um bom primeiro tempo, e um segundo tempo mais difícil, porque precisávamos empatar e virar o jogo com o Bragantino muito lá atrás. Mas futebol é assim, tem bola parada e teríamos que ter defendido essa bola parada. Agora temos que virar a chave para o próximo jogo. Juan Pablo Vojvoda

Vojvoda deu a entender que o Santos merecia ter saído com a vitória de Bragança.

Não lembro de nenhuma jogada de muito perigo [do Bragantino] no segundo tempo. Há que darmos o mérito ao goleiro deles. É futebol, temos que aceitar isso. Trabalhar para melhorar a efetividade. Vojvoda

O técnico argentino também comentou sobre as estreias de novos jogadores contratados. O zagueiro Alexis Duarte começou como titular e o atacante Billal Brahimi entrou no segundo tempo.