Veja pênalti perdido por Yuri Alberto ao tentar cavadinha contra Rossi
O atacante Yuri Alberto desperdiçou uma cobrança de pênalti ao tentar cavadinha e mandar nos braços do goleiro Rossi, na partida de hoje entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena, em São Paulo.
O que aconteceu
Aos dez minutos, Yuri recebeu em profundidade e mandou na trave de Rossi.
No rebote, Breno Bidon sofreu pisão de Léo Pereira e a arbitragem marcou pênalti.
Houve muita reclamação dos flamenguistas na marcação do lance.
Na cobrança, o camisa 9 do Corinthians tentou cavadinha mal cobrada e a bola ficou com Rossi. O lance se assemelha a um pênalti de cavadinha perdido por Alexandre Pato, quando defendeu o Corinthians, em 2013, contra Dida, à época no Grêmio.
Após ficar com a bola, Rossi saiu fazendo sinal negativo para Yuri, como forma de desaprovação.