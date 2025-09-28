Topo

Veja pênalti perdido por Yuri Alberto ao tentar cavadinha contra Rossi

28/09/2025 21h16

O atacante Yuri Alberto desperdiçou uma cobrança de pênalti ao tentar cavadinha e mandar nos braços do goleiro Rossi, na partida de hoje entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O que aconteceu

Aos dez minutos, Yuri recebeu em profundidade e mandou na trave de Rossi.

No rebote, Breno Bidon sofreu pisão de Léo Pereira e a arbitragem marcou pênalti.

Houve muita reclamação dos flamenguistas na marcação do lance.

Na cobrança, o camisa 9 do Corinthians tentou cavadinha mal cobrada e a bola ficou com Rossi. O lance se assemelha a um pênalti de cavadinha perdido por Alexandre Pato, quando defendeu o Corinthians, em 2013, contra Dida, à época no Grêmio.

Após ficar com a bola, Rossi saiu fazendo sinal negativo para Yuri, como forma de desaprovação.

