Vasco reúne 10 mil pessoas em evento de corrida um dia após vencer Cruzeiro

1ª edição da Vascorrida reuniu dez mil pessoas em São Januário em provas de 3km, 5km e 10km - Divulgação
1ª edição da Vascorrida reuniu dez mil pessoas em São Januário em provas de 3km, 5km e 10km Imagem: Divulgação
Bruno Braz
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

28/09/2025 17h15

Um dia após vencer o Cruzeiro por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco voltou a atrair milhares de torcedores para São Januário, mas desta vez para participar da "Vascorrida", evento com provas de 3km, 5km e 10km que reuniu dez mil pessoas, sendo sete mil inscritos.

Massagem, hidratação e Sambarreira

O Vasco ofereceu uma estrutura adequada para a atividade, com pontos de hidratação, alimentação e áreas de massagem.

A atração após as provas ficou por conta de DJ's e o Sambarreira, grupo de samba e pagode criado por torcedores e que faz sucesso nos pré-jogos no entorno de São Januário.

Participantes durante a Vascorrida, em São Januário - X / @crvasco_br - X / @crvasco_br
Participantes durante a Vascorrida, em São Januário
Imagem: X / @crvasco_br

A largada aconteceu na Avenida Roberto Dinamite, bem em frente à entrada principal do estádio. Já a chegada foi dentro do campo, atrás de um dos gols.

Os inscritos ganham um kit com camisa e medalha. Acompanhantes tinham a opção de comprar ingresso para curtir o evento na parte interna.

A Vascorrida também movimentou a economia da comunidade Barreira do Vasco, vizinha ao estádio. Os bares e quiosques que normalmente estão abertos em dias de jogos também funcionaram desde cedo.

Planos de expandir o evento para outros estados

A adesão à Vascorrida foi muito maior do que o clube esperava. A estimativa inicial era de cerca de cinco mil inscritos.

Com o sucesso, o Vasco já tem planos de expandir o evento para outros estados onde o Cruzmaltino possui um grande número de torcedores.

