Transmissão ao vivo de São Paulo x Palmeiras pelo Paulistão Feminino: onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

28/09/2025 16h00

São Paulo e Palmeiras medem forças na tarde de hoje, às 17h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba, pela 10ª rodada do Paulistão Feminino.

Onde assistir? Canal UOL (TV fechada), UOL Play (streaming) e canal do UOL Esporte no YouTube transmitem a partida. A narração será de Vivi Falconi e comentários de Milly Lacombe e Gabriel Sá.

O São Paulo vem de classificação para a semifinal da Copa do Brasil Feminina após vencer o Corinthians por 3 a 1. No Paulistão, o Tricolor não consegue vencer há três jogos. O último compromisso terminou em empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino.

O Palmeiras também está na semifinal da Copa do Brasil Feminina, depois de uma goleada de 5 a 0 sobre o Sport. No estadual, o Alviverde vem embalado por três vitórias consecutivas. Na rodada passada, a equipe superou a Ferroviária por 3 a 1.

São Paulo x Palmeiras -- Paulistão Feminino

  • Data e hora: 28 de setembro, às 17h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Municipal de Santana de Parnaíba (SP)
  • Transmissão: Canal UOL (TV fechada), UOL Play (streaming) e canal do UOL Esporte no YouTube transmitem a partida

