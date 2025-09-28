Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Red Bull Bragantino x Santos pelo Brasileirão: onde assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

28/09/2025 17h00

Red Bull Bragantino e Santos entram em campo hoje, às 18h30 (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Bragantino atravessa uma fase difícil no Brasileirão, com três partidas seguidas sem vitória. Na rodada passada, o Massa Bruta foi até Belo Horizonte e acabou derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1.

Relacionadas

Neymar faz 53% das partidas do Santos e só disputou um clássico em 2025

Neymar nega acusação de alcoolismo e promete processar jornalista

Trajano: Santos cumpriu obrigação ao vencer São Paulo reserva

O Santos soma três jogos de invencibilidade. Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o Peixe voltou a vencer ao superar o São Paulo por 1 a 0 no clássico da última rodada.

Red Bull Bragantino x Santos -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 28 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Bahia breca dupla Flaco-Roque, vence e não deixa Palmeiras assumir a ponta

Cano marca, e Fluminense bate o Botafogo em estreia de Zubeldía

Em duelo de opostos, lanterna Paysandu goleia líder Criciúma na Série B

Fluminense vence Botafogo na estreia de Zubeldía e quebra jejum no clássico

Gramado da Arena se recupera após 'transformação' com partida da NFL

Milan vence Napoli no San Siro e assume a liderança do Italiano

Sem Neymar, Vojvoda escala Barreal em trio ofensivo do Santos

Escalação do Santos: Alexis Duarte como titular, e Brahimi no banco contra o Bragantino

Vasco reúne 10 mil pessoas em evento de corrida um dia após vencer Cruzeiro

Barcelona assume liderança com vitória por 2 a 1 sobre o Real Sociedad

Transmissão ao vivo de Red Bull Bragantino x Santos pelo Brasileirão: onde assistir