Transmissão ao vivo de Red Bull Bragantino x Santos pelo Brasileirão: onde assistir
Red Bull Bragantino e Santos entram em campo hoje, às 18h30 (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).
O Bragantino atravessa uma fase difícil no Brasileirão, com três partidas seguidas sem vitória. Na rodada passada, o Massa Bruta foi até Belo Horizonte e acabou derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1.
O Santos soma três jogos de invencibilidade. Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o Peixe voltou a vencer ao superar o São Paulo por 1 a 0 no clássico da última rodada.
Red Bull Bragantino x Santos -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 28 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
- Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)