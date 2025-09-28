Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Grêmio x Vitória pelo Brasileirão: veja onde assistir

Alyson comemora gol marcado pelo Grêmio - Liamara Polli/AGIF
Alyson comemora gol marcado pelo Grêmio Imagem: Liamara Polli/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

28/09/2025 09h30

Grêmio e Vitória se enfrentam na manhã de hoje, às 11h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O Premiere (pay-per-view) transmite o jogo ao vivo.

Relacionadas

Arbitragem gera revolta da Libertadores a jogos atrasados do Brasileirão

Textor detona arbitragem após lance em Grêmio x Bota: 'Recusamos a evoluir'

Volpi salva atacantes, e Grêmio busca empate com Botafogo em jogo atrasado

O Grêmio vem de dois jogos de invencibilidade. No meio de semana, o time de Mano Menezes empatou em 1 a 1 com o Botafogo, em partida atrasada da 16ª rodada.

Já o Vitória tenta reagir depois de duas derrotas. O Leão foi superado pelo Fluminense por 1 a 0 e segue pressionado na luta contra o rebaixamento.

Grêmio x Vitória -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 28 de setembro, às 11h (de Brasília)
  • Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Werdum critica equipe de Popó por briga e diz que Wanderlei quebrou o nariz

Marc Márquez supera traumas, conquista a MotoGP pela 7ª vez e iguala Valentino Rossi

Transmissão ao vivo de Grêmio x Vitória pelo Brasileirão: veja onde assistir

Popó culpa Werdum por briga generalizada após luta de boxe: 'Esse cara só faz m****'

Alex Poatan pede ajuda dos fãs para definir uniforme e corte de cabelo para o UFC 320

São Paulo x Ceará: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Sem Neymar, Santos quer 2ª vitória seguida contra Red Bull Bragantino por embalo no Brasileiro

Corinthians busca reabilitação no Brasileiro contra o Flamengo em meio a protestos

Artilheiro do Santos, Guilherme vive segunda temporada com mais gols na carreira

Contra o Flamengo, Corinthians busca vencer primeira contra times do G6

Imbatível? Palmeiras não perdeu jogos com dupla 'Flaco-Roque' titular