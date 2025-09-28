Transmissão ao vivo de Grêmio x Vitória pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Grêmio e Vitória se enfrentam na manhã de hoje, às 11h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O Premiere (pay-per-view) transmite o jogo ao vivo.

O Grêmio vem de dois jogos de invencibilidade. No meio de semana, o time de Mano Menezes empatou em 1 a 1 com o Botafogo, em partida atrasada da 16ª rodada.

Já o Vitória tenta reagir depois de duas derrotas. O Leão foi superado pelo Fluminense por 1 a 0 e segue pressionado na luta contra o rebaixamento.

Grêmio x Vitória -- Campeonato Brasileiro